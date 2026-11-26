Στο πλάι ανατράπηκε νταλίκα που μετέφερε μάρμαρα, το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στον κυκλικό κόμβο των ΚΤΕΛ Μακεδονία, στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί, ενώ στο τροχαίο δεν ενεπλάκησαν άλλα οχήματα.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 09:00, την ώρα που η νταλίκα κινούνταν μέσα στον κόμβο, με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Το βαρύ όχημα αναποδογύρισε καθώς έπαιρνε τη στροφή, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο οδηγός έσπασε το τζάμι και απεγκλωβίστηκε μόνος του από την αναποδογυρισμένη νταλίκα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία γύρω από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα.

Για την επαναφορά της νταλίκας έφτασε γερανός, ωστόσο το ιδιαίτερα βαρύ φορτίο με τα μάρμαρα δυσκολεύει την επιχείρηση.