Σημαντικές πληρωμές προγραμματίζει ο ΟΠΕΚΑ για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, καθώς μαζί με τα τακτικά προνοιακά επιδόματα του μήνα θα καταβληθεί και η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ. Η ημερομηνία έχει ανακοινωθεί επίσημα από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ η σχετική δαπάνη έχει ήδη διατεθεί στον οργανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Ποια επιδόματα περιλαμβάνονται

Στον τακτικό κύκλο πληρωμών Νοεμβρίου περιλαμβάνονται:

Επίδομα παιδιού Α21: Η πέμπτη δόση του επιδόματος για τις οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά.

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Ευάλωτοι Οφειλέτες

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Επαγγελματίας Ανάδοχος

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τα 250 στα 400 ευρώ, δηλαδή κατά 60% σε σχέση με πέρυσι. Δικαιούχοι είναι τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τη σχετική σύνταξη ή το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές χρηματικές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις

Η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και αν κάποιος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές.

Χωρίς νέα αίτηση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Η αύξηση των 150 ευρώ αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ.