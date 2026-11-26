Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, όπου o Dow Jones ανέκαμψε και έκλεισε με θετικό πρόσημο, ενώ οι δείκτες Nasdaq και S&P 500 περιόρισαν τις σημαντικές απώλειες που κατέγραφαν στη διάρκεια της συνεδρίασης, με φόντο τις πιέσεις σε μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις προτάσεις της Ουάσινγκτον για επιβολή νέων δασμών.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 164,25 μονάδων (+0,33%), στις 50.182,95 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 147,73 μονάδων (–0,62%), στις 23.585,80 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,31 μονάδων (–0,25%), στις 7.182,78 μονάδες.