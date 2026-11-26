Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε 14η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται το διπλό του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια για να περάσει μόνος πρώτος στην κορυφή με ρεκόρ 11-3. Δεύτερη νίκη για την Μπασκόνια, διέλυσε τη Ζάλγκιρις η Ρεάλ, πέρασε από την «Coca-Cola Arena» η Παρτίζαν.

Η δράση της 14ης αγωνιστικής ξεκίνησε την Τρίτη με έξι αναμετρήσεις. Η Παρί συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, επικρατώντας με 88-76 της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Με όπλο την άμυνά της στο πρώτο ημίχρονο, άντεξε στην αντίδραση των γηπεδούχων και με πρωταγωνιστές τους Ρόντεν και Ιφί έφτασε στην έβδομη διαδοχική νίκη της, ανεβαίνοντας στο 8-6.

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