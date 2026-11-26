Οι εξελίξεις γύρω από τη «μυθική» περιουσία του αείμνηστου δημοσιογράφου και εκδότη, Γιώργου Τράγκα είναι ραγδαίες και άκρως αποκαλυπτικές, αφού το θρίλερ της διαδοχής φαίνεται ότι κοστίζει πανάκριβα.

Σύμφωνα με όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και συζητήθηκαν σήμερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, δύο από τα πιο εντυπωσιακά και πολυτελή ακίνητα του εκδότη στις Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν ήδη χέρια μέσω αναγκαστικών πλειστηριασμών.

Ο λόγος για τις κατοικίες σε Μανχάταν και Ουάσινγκτον, οι οποίες βγήκαν στο σφυρί εξαιτίας απλήρωτων κοινοχρήστων, που έφταναν συνολικά μόλις τις 50.000 δολάρια. Είναι πραγματικά απίστευτο το πώς περιουσιακά στοιχεία τεράστιας εμπορικής αξίας κατέληξαν να εκποιούνται σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις πραγματικές τους, επειδή κανείς δεν φρόντισε να τακτοποιήσει πάγια έξοδα λίγων χιλιάδων δολαρίων, την ώρα που ο δικαστικός εμφύλιος καλά κρατεί.

Πιο συγκεκριμένα, το χρυσό διαμέρισμα στον εμβληματικό ουρανοξύστη «Olympic Tower» στην καρδιά του Μανχάταν πουλήθηκε έναντι 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η κατοικία στο κέντρο της Ουάσινγκτον, σε απόσταση αναπνοής από τον Λευκό Οίκο, κατακυρώθηκε για 875.000 δολάρια. Από τα συνολικά χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τους πλειστηριασμούς στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί άμεσα τη μερίδα του λέοντος, δηλαδή πάνω από 2,3 εκατομμύρια δολάρια, εξαιτίας των βαρύτατων φορολογικών οφειλών και προστίμων ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ που βαρύνουν την κληρονομιά.

Όπως φαίνεται, όσο οι κληρονόμοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες, τα διαμάντια της περιουσίας χάνονται το ένα μετά το άλλο, με την αγορά να περιμένει πλέον να δει τι θα απογίνει και με το διαμέρισμα στο Μαϊάμι.

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