Γεννημένος στις 11 Μαΐου 2005, ο Ezra Frech αγωνίζεται στο άλμα εις ύψος, στο άλμα εις μήκος και στα αγωνίσματα ταχύτητας.

Η διαδρομή του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Σε ηλικία μόλις 14 ετών άρχισε να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στα 16 του συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Έχει εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε δύο Παραολυμπιακές διοργανώσεις, το 2020 και το 2024. Στους Αγώνες του Παρισιού το 2024 κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, ενώ το 2019 είχε κερδίσει δύο ασημένια μετάλλια στους Παρα-Παναμερικανικούς Αγώνες.

O Αμερικανός αθλητής, παράλληλα με τον αθλητισμό, έχει αναπτύξει δράση ως ομιλητής παρακίνησης, μεταφέροντας την εμπειρία του και προωθώντας την ισότητα και τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, ενώ είναι συνιδρυτής του οργανισμού Angel City Sports, μέσα από τον οποίο βοηθά άτομα με ακρωτηριασμό πάνω από το γόνατο να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του τρεξίματος.

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Η εκ γενετής αναπηρία και οι πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις Ο Ezra Frech γεννήθηκε με σοβαρή συγγενή διαφορά στο αριστερό του πόδι, καθώς του έλειπαν η περόνη και το γόνατο, ενώ είχε επίσης λιγότερα δάχτυλα στο αριστερό χέρι. Σε ηλικία μόλις 11 μηνών χρησιμοποίησε το πρώτο του προσθετικό πόδι. Όταν ήταν δύο ετών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης. Οι γιατροί αφαίρεσαν το κάτω μέρος του αριστερού του ποδιού και μετέφεραν ένα από τα δάχτυλά του στο αριστερό χέρι, προκειμένου να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jay Shetty (@jayshetty) Η ιστορική νίκη στο Dancing with the Stars Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από τον 21χρονο αθλητή αποτελεί κάτι περισσότερο από μια σημαντική τηλεοπτική διάκριση. Ο Ezra Frech έγινε ο πρώτος Παραολυμπιονίκης αλλά και ο πρώτος αθλητής με ακρωτηριασμό που κερδίζει το αμερικανικό «Dancing With the Stars». Παράλληλα, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος άνδρας νικητής του διαγωνισμού, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του περσινού πρωταθλητή, Robert Irwin. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dancing With The Stars #DWTS (@dancingwiththestars) Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dancing With The Stars #DWTS (@dancingwiththestars) Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dancing With The Stars #DWTS (@dancingwiththestars) Η στιγμή αγωνίας στον μεγάλο τελικό Στον τελικό της 24ης Νοεμβρίου, το ζευγάρι παρουσίασε αρχικά μια δυναμική salsa υπό τους ήχους του «Danza Kuduro». Ωστόσο, η εμφάνιση που ξεχώρισε ήταν το freestyle τους, με μουσική υπόκρουση το «Numb» των Linkin Park. Ο Frech ξεκίνησε τη χορογραφία χωρίς το προσθετικό του μέλος, το οποίο πρόσθεσε στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, όμως, το προσθετικό αποκολλήθηκε, προκαλώντας στιγμιαία αγωνία. Ο ίδιος δεν έχασε την ψυχραιμία του και συνέχισε να χορεύει, κερδίζοντας τον θαυμασμό τόσο του κοινού, όσο και των κριτών.

Ο Ezra Frech κέρδισε την αγάπη του κοινού στο αμερικανικό Dancing With the Stars τόσο με τις χορευτικές του επιδόσεις, όσο και με την προσωπική του ιστορία. Μαζί με τη χορεύτρια Daniella Karagach έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της σεζόν. Από τις πρώτες εμφανίσεις του, ο 21χρονος αθλητής εντυπωσίασε τους κριτές, καθώς κατάφερε να ανταποκριθεί στις δύσκολες χορογραφίες, χρησιμοποιώντας το προσθετικό του μέλος. Έδειξε ότι μπορούσε να χορέψει εξίσου καλά με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Η συμμετοχή του είχε, όμως, και ένα σημαντικό μήνυμα. Μέσα από την παρουσία του στην εκπομπή, έδειξε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να κυνηγούν τα όνειρά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους, χωρίς να αφήνουν τις δυσκολίες να τους σταματούν.

Πηγή φωτογριαφιών: instagram