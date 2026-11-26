Βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στο Φάληρο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 11:00, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα σε έναν μοτοσικλετιστή να σταματήσει, προκειμένου να διενεργήσουν έλεγχο. Εκείνος τους αγνόησε και πάτησε το γκάζι, με αποτέλεσμα να ξεκίνησει καταδίωξη.

Όσο ο οδηγός της μηχανής έτρεχε επί της Λεωφόρου Συγγρού πετούσε από πάνω του μικρές συσκευασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για σακουλάκια με ναρκωτικά και συγκεκριμένα κοκαΐνη.

Βίντεο με τους αστυνομικούς να ψάχνουν ανάμεσα στους θάμνους στο διαχωριστικό της λεωφόρου Συγγρού τα ναρκωτικά:

Οι Αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 34χρονο μοτοσικλετιστή στο ύψος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και στη συνέχεια τον συνέλαβαν. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής καταδίωξης, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, αλλά και ο οδηγός της μηχανής ελαφρά.

Αφού συνελήφθη ο 34χρονος ημεδαπός, οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επέστρεψαν στη λεωφόρο Συγγρού, όπου για αρκετή ώρα αναζητούσαν τα σακουλάκια με τα ναρκωτικά.

Αναγνώστης της «Ζούγκλας» κάλεσε στην ηλεκτρονική μας σελίδα και μας ενημέρωσε για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο του συμβάντος ήταν ισχυρές, καθώς συγκεκριμένα έγινε λόγος για «δεκάδες αστυνομικούς στη λεωφόρο Συγγρού».