Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο διακεκριμένος θεατρικός σκηνοθέτης Γιάννης Ιορδανίδης.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για την απώλειά του

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε σήμερα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας τον εκλιπόντα με συγκινητικά λόγια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπιμπίλας έγραψε: «Το 2026 μας παίρνει πολλούς αξιόλογους κι αγαπημένους! Ο Γιάννης Ιορδανίδης ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, με πλήθος επιτυχιών, Έλληνας από την Αλεξάνδρεια από χθες ξαφνικά δεν είναι ανάμεσα μας… Καλό ταξίδι Γιάννη…».

Από το Κάιρο και το Παρίσι στην κορυφή του ελληνικού θεάτρου

Με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο Γιάννης Ιορδανίδης γεννήθηκε το 1951 στο Κάιρο, έχοντας καλλιτεχνικές ρίζες ως γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Ιορδανίδη. Η επαφή του με το σανίδι ξεκίνησε σε νηπιακή σχεδόν ηλικία, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή στα πέντε του χρόνια.

Μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα το 1962, ακολούθησε σπουδές υποκριτικής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Παρίσι για να σπουδάσει θεατρολογία. Στα πρώτα του βήματα είχε την τύχη να βρεθεί δίπλα σε ιερά τέρατα της υποκριτικής, όπως ο Δημήτρης Χορν, προτού αποφασίσει να αφιερωθεί αποκλειστικά στη σκηνοθεσία, τη μετάφραση θεατρικών κειμένων και τη διδασκαλία.

Πάνω από 100 παραστάσεις και εμβληματικά έργα

Η σκηνοθετική του διαδρομή ξεκίνησε επίσημα από το Παρίσι το 1983. Έκτοτε, δημιούργησε ένα εντυπωσιακό έργο που ξεπερνά τις 100 παραστάσεις εντός και εκτός συνόρων. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους θεατρικούς φορείς, ανάμεσά τους το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Στο πλούσιο βιογραφικό του ξεχωρίζουν κορυφαία έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου αλλά και του αρχαίου δράματος. Μεταξύ άλλων, σκηνοθέτησε τις παραστάσεις «Η τρελή του Σαγιώ», «Ο μισάνθρωπος», «Ο αρχοντοχωριάτης», «Όνειρο θερινής νυκτός», «Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα», «Ρινόκερος», «Ράφτης κυριών», καθώς και τις αριστοφανικές κωμωδίες «Νεφέλες», «Ειρήνη» και «Λυσιστράτη».