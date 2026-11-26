Σε πραγματική δοκιμασία μετατρέπονται οι μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών για την Ημέρα των Ευχαριστιών, καθώς σφοδρά κύματα κακοκαιρίας σαρώνουν ταυτόχρονα και τις δύο ακτές στις ΗΠΑ.

Χάος στα αεροδρόμια

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις αεροπορικές μεταφορές, όπου επικρατεί χάος: περισσότερες από 6.000 πτήσεις έχουν ήδη παρουσιάσει καθυστερήσεις και τουλάχιστον 150 ακυρώθηκαν. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου οι ήδη μεγάλες καθυστερήσεις επιδεινώθηκαν έπειτα από περιστατικό με μεταγωγικό αεροσκάφος που βγήκε εκτός διαδρόμου.

Κατέρρευσε προβλήτα στην Καλιφόρνια

Ένα μεγάλο τμήμα της προβλήτας Pacifica στην Καλιφόρνια καταστράφηκε από εξαιρετικά μεγάλο κύμα παλίρροιας, καθώς η περιοχή του Κόλπου βίωσε παράκτιες πλημμύρες από θηριώδη κύματα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρίσκεται σε ισχύ προειδοποίηση για παράκτιες πλημμύρες κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, ενώ αντίστοιχη προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ και για τις ακτές των κόλπων του Σαν Φρανσίσκο και του Σαν Πάμπλο.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που πλήττουν την Ανατολική Ακτή οδήγησαν σε μια απόφαση χωρίς προηγούμενο: η εμβληματική παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του Macy’s, η οποία φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, αναβλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της. Αντίστοιχη τύχη είχε και η παρέλαση στη Φιλαδέλφεια, η οποία επίσης ακυρώθηκε.

Την ίδια ώρα, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς η Ανατολική Ακτή βρίσκεται αντιμέτωπη με τα υψηλότερα επίπεδα υδάτων από την καταστροφική καταιγίδα «Σάντι» του 2012. Παράλληλα, περιοχές στο Ντέλαγουερ και το Νιου Τζέρσεϊ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ρεύματος λόγω της σφοδρότητας των ανέμων.