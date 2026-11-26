Θύελλα αντιδράσεων στα social media πυροδότησε ένα βίντεο από το «Fat Rat Paris», το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, με πλήθος χρηστών να κατακρίνουν έντονα το περιεχόμενό του.

Στο clip που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της επιχείρησης στο TikTok, η Κωνσταντίνα Πανάγου – συνέταιρος και πρώτη ξαδέλφη της Ιωάννας Τούνη- φαίνεται καθισμένη χαμηλά, την ώρα που ένα δεύτερο άτομο τής δίνει καφέ από ένα μικρό ροζ ποτηράκι, πλησιάζοντάς το στο στόμα της, σε μια σκηνή που επιχειρεί να περάσει ένα χιουμοριστικό μήνυμα.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Πόσο γρήγορα θέλω τον καφέ μου στο κρεβάτι, μόλις ξυπνήσω», ωστόσο η συγκεκριμένη σκηνοθεσία κάθε άλλο παρά ως αθώο αστείο εκλήφθηκε από μεγάλη μερίδα του κοινού.

Δείτε το επίμαχο βίντεο

Τα καυστικά σχόλια κάποιων χρηστών για το εν λόγω βίντεο

Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την ενόχλησή τους στα σχόλια, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο concept είναι άστοχο και υποτιμητικό για τη γυναίκα που εμφανίζεται στο πλάνο.

Μεταξύ των αντιδράσεων που συγκέντρωσε η ανάρτηση ήταν χαρακτηρισμοί όπως «Εξευτελισμός», αλλά και σχόλια που έθεταν ερωτήματα για το αν μια τέτοια εικόνα είναι πραγματικά αστεία.

Άλλοι σχολίασαν ότι έχουν δει παρόμοια βίντεο και σε άλλες περιπτώσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο ειρωνικές τοποθετήσεις: «Δυσκόλεψε το μεροκάματο», «Ντουμπάι φάση», «Θλιβερό θέαμα».

Το βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και εκατοντάδες κοινοποιήσεις, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η σκηνή.

Το Fat Rat της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι

Το Fat Rat αποτελεί το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της Ιωάννας Τούνη στον χώρο της εστίασης. Πρόκειται για μια croissanterie, με επίκεντρο τα κρουασάν και τον καφέ.

Το κατάστημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ξαδέλφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη ζαχαροπλαστική και συμμετέχει στο εγχείρημα ως pastry chef και συνιδιοκτήτρια.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνα Πανάγου: Γνωρίστε την εντυπωσιακή ξαδέρφη της Ιωάννας Τούνη και συνεργάτιδά της στο Παρίσι