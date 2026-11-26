Επεισοδιακή σύλληψη ενός ανήλικου, ο οποίος διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11) έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός αναζητούνταν από τις Αρχές, καθώς είχε ταυτοποιηθεί ως ένας από τους δύο δράστες που μαζί με ακόμη έναν ανήλικο διέπραξαν συνολικά 23 κλοπές μέσα σε διάστημα μόλις 13 ημερών σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας Ημαθίας.

Η καταδίωξη από τη Χαλκηδόνα έως την Αλεξάνδρεια

Σύμφωνα όσα μεταδίδει το thestival.gr, το χρονικό της σύλληψης εκτυλίχθηκε ως εξής:

Αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο χθες (25/11) το μεσημέρι σε περιοχή της Χαλκηδόνας. Στη θέα τους, ο νεαρός τράπηκε σε φυγή αρχικά πεζή και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που αφαίρεσε.

Με το κλεμμένο όχημα κινήθηκε προς την περιοχή της Αλεξάνδρειας, αγνοώντας τα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης των αστυνομικών και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και ο νεαρός συνελήφθη.

Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο συλληφθείς είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων στον Βόλο. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.