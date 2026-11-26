Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ δίνει δύο κρίσιμα παιχνίδια στην προσπάθειά της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 και το Allwyn Game Time έχει καλεσμένο τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο διεθνής σέντερ του Άρη μιλάει για το σημερινό ματς με τη Γεωργία και το παιχνίδι της Κυριακής με την Ισπανία. Τονίζει την ξεχωριστή σημασία που έχει για εκείνον η Εθνική Ομάδα, εκφράζει την περηφάνιαά του κάθε φορά που φορά τη φανέλα με το εθνόσημο και δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία της. Παράλληλα, αποκαλύπτει ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα του που είναι να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μιλά ακόμη για την απόφασή του να αγωνιστεί στον Άρη, την ξεχωριστή σχέση που έχει αναπτύξει με τον κόσμο της ομάδας και την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Παλέ», όπου, όπως χαρακτηριστικά λέει, νιώθει «σαν σούπερ ήρωας». Αναφέρεται επίσης στον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο χαρακτηρίζει απαιτητικό προπονητή που ξέρει να βγάζει τον καλύτερο εαυτό από τους παίκτες του.

Χαρακτηρίζει τον αδελφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο διαχρονικό πρότυπό του, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα σημαντικά μαθήματα υπομονής, συγκέντρωσης και ετοιμότητας που έχει πάρει από τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Επιστρέφει στα δύσκολα, αλλά γεμάτα οικογενειακή θαλπωρή παιδικά τους χρόνια και μοιράζεται τη συμβουλή του πατέρα του που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα: «Tomorrow is another day».

Τέλος, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και απαντά σε γρήγορες ερωτήσεις για την οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.