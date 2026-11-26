Τη δική του εκδοχή πάνω στην εμβληματική ταινία Dogville του Λαρς φον Τρίερ θα παρουσιάσει ο Άρης Μπινιάρης με την νέα του παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Με την ηλεκτρισμένη σκηνική του γλώσσα μεταπλάθει το αφαιρετικό σύμπαν του Dogville σε μια τελετουργία έντασης και αποκάλυψης. Οι αόρατες εντάσεις του έργου διαπερνούν τις λέξεις, τις δράσεις, τις παύσεις, ενώ οι ηθοποιοί φέρνουν στην επιφάνεια τις υπόγειες δονήσεις και τους εσωτερικούς κραδασμούς της σκοτεινής αυτής παραβολής.

Η κοινότητα του Dogville -ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας -μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου, όπου η πίεση κλιμακώνεται αδιάκοπα και γίνεται αισθητηριακά παρούσα.

Έτσι, ο θεατής τοποθετείται μέσα σε ένα φορτισμένο πεδίο, όπου το κακό σταδιακά νομιμοποιείται, ενώ ταυτόχρονα υποβόσκει ένα αμείλικτο ερώτημα: πόση συγχώρεση αντέχει η αδικία;

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία- Διασκευή: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Έρι Κύργια

Μουσική: Ted Regklis

Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Μάσκες: Δήμητρα Καίσαρη

Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ναυσικά Κίρκη

Βοηθός κινησιολόγου: Μαργαρίτα Μπουγιούκα

Α’ Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου

Β’ Βοηθός σκηνογράφου: Ελευθερία Τζήκα

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός κινησιολόγου: Μαργαρίτα Μπουγιούκα

Επικοινωνία – Media Ralations: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Photo/ Video promo: Θωμάς Παλυβός

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης, Θωμάς Κουλούρης

Οικονομική διεύθυνση: Βασιλική Νότου

Γραφείο παραγωγής: Πόπη Κοντζαηλία, Βασιλική Νότου, Βάσω Αυγεροπούλου

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά)

Γιάννης Αναστασάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μαρία Βούρου, Μαντώ Γιαννίκου, Μυρτώ Γκόνη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Άιντι Ορμένι, Μάριος Παναγιώτου, Άρης Παπαϊωάννου, Φώτης Στρατηγός, Γιώργος Συμεωνίδης, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Πηνελόπη Τσιλίκα.

INFO

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35

Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλέ) – τερματικός

Από 26 Νοεμβρίου 2026 έως 31 Ιανουαρίου 2027

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30

Σάββατο 17.30 & 21.00

Ταμείο Θεάτρου:

2104143 310 | tickets@dithepi.gr

Εντός του Δημοτικού Θεάτρου – Κεντρική Είσοδος

Ώρες Ταμείου Χειμερινής Περιόδου:

Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τρίτης): 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο: 16:00 – 21:00

Κυριακή: 18:00 – 21:00

Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 40 Ευρώ

Α Ζώνη: 35 Ευρώ

Β Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Link προπώλησης

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dogville-se-skinothesia-ari-mpiniari/