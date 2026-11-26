Η Σίσσυ Χρηστίδου αποφάσισε να μπει στο κλίμα των εορτών και να στολίσει το σπίτι της, όπως κάνει κάθε χρόνο.

Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Mega, «Χαμογέλα και πάλι», με τους πολύ αγαπημένους της ανθρώπους και την οικογένεια αποφάσισε να δώσει μια γιορτινή νότα στο σπίτι της στα βόρεια προάστια.

Ο καλός της φίλος, κουμπάρος και συνεργάτης, Παύλος Σταματόπουλος, ήταν εκεί για να τη βοηθήσει με τον στολισμό και φυσικά έπειτα βγήκε και η καθιερωμένη φωτογραφία μπροστά από το στολισμένο δέντρο.

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