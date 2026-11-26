Λήξη συναγερμού σήμανε μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο «Blue Star Paros», καθώς ο έλεγχος που διενεργήθηκε στο πλοίο δεν εντόπισε κάτι ύποπτο.

Το προειδοποιητικό τηλεφώνημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Η αλλαγή πορείας και ο έλεγχος από το Λιμενικό

Μετά την ενημέρωση, το πλοίο άλλαξε πορεία κατόπιν εντολής του Λιμενικού Σώματος και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι του Λαυρίου, ώστε να ακολουθήσει έλεγχος από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι επιβαίνοντες και τα οχήματα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο «Blue Star Paros» επέβαιναν:

259 επιβάτες

65 μέλη πληρώματος

Παράλληλα, το πλοίο μετέφερε 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά.