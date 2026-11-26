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Αντιμέτωποι με μία αδιανόητη υπόθεση μαστροπείας βρέθηκαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, μετά από πληροφορίες πως ένα ζευγάρι εξέδιδε συστηματικά την 15χρονη κόρη του.
Οι γονείς του παιδιού, που διαμένουν σε χωριό του Αγρινίου στην περιοχή της Τριχωνίδας, έχουν ήδη συλληφθεί με την κατηγορία της μαστροπείας της κόρης τους, ενώ φέρεται να έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις.
Η επιχείρηση των αστυνομικών ξεκίνησε την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να γίνουν πάνω από 10 προσαγωγές ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μετά από εισαγγελική εντολή έχουν ήδη εκτελεστεί 7 εντάλματα σύλληψης, ενώ αναμένεται να εκδοθούν και άλλα μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς δεν αποκλείεται οι συλλήψεις να αγγίξουν τις 15.
Ιατροδικαστική εξέταση και ποινικές διώξεις
Το φερόμενο ως θύμα έχει μεταφερθεί στην Πάτρα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Από την ιατροδικαστική έρευνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει διαπιστωθεί βιασμός και οι διώξεις αφορούν σε ασελγείς πράξεις.
Πηγή: agriniosite