Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στη «Ζούγκλα», σε όλα τα Σώματα, από το Λιμενικό μέχρι το Πυροσβεστικό, ήταν κοινό μυστικό το τι συμβαίνει με τα κυκλώματα έκδοσης εικονικών παραστατικών διαμονής.

Αναγνώστες παραδέχονται ότι συγκαταλέγονται στους πολλούς που χρησιμοποίησαν τέτοιες αποδείξεις, ενώ γνώριζαν όλοι κατά βάθος ότι κάποια στιγμή η υπόθεση θα ερχόταν στο φως.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι στις υπηρεσίες τους πήγαιναν κανονικά και δούλευαν κανονικά, χωρίς λούφα και χωρίς ανύπαρκτες παρουσίες, όπως ακούγεται, ενώ τα χρήματα αυτά κατέληγαν στα σπίτια τους για να καλύψουν ανάγκες και να βουλώσουν τρύπες στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πού θα σταματήσει χρονικά και ουσιαστικά η έρευνα

Αυτό που βαραίνει σήμερα την πλειοψηφία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν είναι μόνο η ευθύνη των πράξεών τους, αλλά το εύλογο και έντονο ερώτημα για το πού θα σταματήσει αυτή η έρευνα — τόσο ουσιαστικά όσο και χρονικά. Όπως τονίζουν, θα είναι βαθιά άδικο να βρεθούν στο στόχαστρο συγκεκριμένοι φάκελοι και ονόματα, ενώ άλλοι να μείνουν στο απυρόβλητο επειδή είχαν καλύτερες άκρες, υψηλότερο βαθμό ή «κατάλληλη» θέση.

«Κάνουμε τα βατράχια όταν μαλώνουν τα βουβάλια»

Είναι, επίσης, κοινό μυστικό στους κόλπους τους, ότι πρακτικές με εικονικά παραστατικά δεν αφορούσαν μόνο χαμηλόβαθμους ή μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά φέρεται να αγγίζουν και υψηλόβαθμα στελέχη, καθώς και πρόσωπα που υπηρετούν σε κρίσιμες και ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και η Δ.Α.Ο.Ε (ελληνικό FBI).

«Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, δεν μπορεί να πληρώνουν μόνο τα βατράχια», αναφέρει χαρακτηριστικά αναγνώστης, στέλεχος της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, υπογραμμίζοντας ότι η ισονομία και η αξιοπιστία της έρευνας κρίνονται στο αν θα αγγίξει τους πάντες ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης ή υπηρεσίας.

Κάθε παραστατικό που υποβλήθηκε, όπως μας αναφέρουν, ελέγχθηκε και εκκαθαρίστηκε, βρίσκεται καταγεγραμμένο στα αρχεία των υπηρεσιών, των διευθύνσεων, των γενικών διευθύνσεων και της κεντρικής οικονομικής υπηρεσίας, επομένως το υλικό υπάρχει και μπορεί να ελεγχθεί σε βάθος.

Πάνω από 10.000 εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα

Η υπόθεση δεν ξεκίνησε χθες ούτε περιορίζεται σε όσα έχουν ήδη καταγραφεί στις πρώτες δικογραφίες. Η δράση κυκλωμάτων —με πρώτο και πιο γνωστό στους κύκλους τους εκείνο που συνδέεται με τη «Μαρκέλλα» από το 2019 και μετά— καθώς και άλλων δικτύων που λειτουργούσαν παράλληλα, εκτιμάται ότι αφορά συνολικά πάνω από 10.000 εμπλεκόμενους σε βάθος χρόνου.

Μέσω αυτού του κυκλώματος, υπενθυμίζεται ότι 1.291 ένστολοι εξασφάλιζαν παραστατικά για ανύπαρκτες διανυκτερεύσεις, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις στέγασης.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε 22 συλλήψεις —μεταξύ των οποίων τρεις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ο κύκλος των ελεγχόμενων περιλαμβάνει δεκάδες ακόμη στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και δημοσίους υπαλλήλους.

«Να μην υπάρξει επιλεκτική δικαιοσύνη»

Αν υπάρχει πραγματική βούληση να κλείσει οριστικά αυτό το απόστημα και να αποκατασταθεί η τάξη και η ισονομία, η έρευνα οφείλει να φτάσει μέχρι τον τελευταίο που «κορόιδεψε» το Δημόσιο, χωρίς χρονικά όρια και χωρίς εξιλαστήρια θύματα για χάρη εντυπώσεων.

Στη χώρα μας η πείρα έχει δείξει πως όταν τέτοιες υποθέσεις μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κινδυνεύουν να περιοριστούν στην επιφάνεια — γι’ αυτό και η δημοσιότητα κρίνεται κρίσιμη, ώστε να μην υπάρξει επιλεκτική δικαιοσύνη, αλλά πλήρης λογοδοσία για όλους.