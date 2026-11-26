Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο 15χρονες μαθήτριες στην Πάτρα, οι οποίες τραυματίστηκαν σε μεταξύ τους συμπλοκή έξω από σχολικό συγκρότημα, το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τόσο οι δύο ανήλικες όσο και δύο γονείς τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα κορίτσια ενεπλάκησαν σε επεισόδιο σωματικής βίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τις παρέλαβε και τις μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης για εξετάσεις, όπου, κατά την ενημέρωση των αρχών, παραμένουν νοσηλευόμενες.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, οι μαθήτριες μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε και κατέληξε σε συμπλοκή εκτός του σχολείου, με αναφορές για μπουνιές, κλωτσιές και γρατζουνιές. Η αιτία της αντιπαράθεσης παραμένει άγνωστη.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχημάτισαν σε βάρος των δύο ανηλίκων δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Οι δύο γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των κοριτσιών. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.