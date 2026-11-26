Με σταθερή αφετηρία το θεατρικό σανίδι και ιδιαίτερα επιλεκτικές εμφανίσεις στη μικρή οθόνη —ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η συμμετοχή του στη μεγάλη επιτυχία του MEGA «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό»— ο Νικόλας Χανακούλας φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά «Κάμπινγκ», καταφέρνοντας να κερδίσει το κοινό με την ερμηνεία του.

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Ο ρόλος στο «Κάμπινγκ»

Ελληνοαυστραλός ομογενής που παράτησε τη ζωή του στην Αυστραλία για χάρη της Νίτσας, ο Κοσμάς είναι ένας αγαθός, χαλαρός και εκνευριστικά αργός στους ρυθμούς του άνθρωπος. Εργάζεται στο Δημόσιο, λατρεύει τα μαστορέματα και βρίσκει συχνά καταφύγιο σε μια παγωμένη μπίρα.

Η ανέκφραστη και αμέτοχη στάση του είναι η ασπίδα για να κρύβει πόσο εύθραυστος και ευαίσθητος είναι. Ευθύς και προσηλωμένος στον νόμο, η αφέλεια και η επιθυμία του να κάνει πάντα το σωστό θα τον εμπλέξουν άθελά του σε επικίνδυνα μονοπάτια, θέτοντας σε κίνδυνο τους ανθρώπους που αγαπά.

Είναι ο αγνός ήρωας που περιφέρεται στο «Κάμπινγκ» και, χωρίς να το επιδιώκει, περιπλέκει τα πράγματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νικόλας Χανακούλας | Ηθοποιός (@nikolas_hanakoulas)

«Νιώθω περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη σειρά, γιατί δείχνει περίτρανα ότι η κωμωδία δεν χρειάζεται να βασίζεται αποκλειστικά στην ατάκα. Μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική αισθητική, ένας άλλος τρόπος προσέγγισης στο πλαίσιο της μαύρης κωμωδίας που να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος.» έχει πει για τον ρόλο του στη σειρά ο Νικόλας Χανακούλας σε συνέντευξή του στο «Βήμα».

«Έκανα έρευνα και μίλησα με Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία, ώστε να καταλάβω καλύτερα τον ήχο και τον τρόπο ομιλίας. Δούλεψα πολύ πάνω στον λόγο, γιατί ο Κοσμάς συχνά ψάχνει τις λέξεις. Υπάρχει σε αυτόν μια γλωσσική αλλά και υπαρξιακή αμηχανία.Μέσα από τον Κοσμά περνούν και σχόλια για την προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη, την έλλειψη κριτικής σκέψης και την εξάρτηση από έτοιμες απαντήσεις. Το λεξιλόγιό μας φτωχαίνει. Ο Κοσμάς, αντιθέτως, ψάχνει τις λέξεις, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια παράξενη λέξη που άκουσε από τους γονείς του στην Αυστραλία χωρίς να ξέρει ακριβώς τι σημαίνει. Πάνω σε αυτή τη συνθήκη χτίστηκε ένα μεγάλο μέρος του ρόλου» αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη.

Η σχέση με το πραγματικό κάμπινγκ

Όταν ρωτήθηκε τι σχέση έχει με το πραγματικό κάμπινγκ απάντησε:

«Δηλώνω ευθαρσώς παιδί του ελληνικού καλοκαιριού. Έχω κάνει πολύ κάμπινγκ με τους γονείς μου, ελεύθερο και οργανωμένο, και αργότερα ως φοιτητής σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Για μένα είναι πάνω απ’ όλα μια συνθήκη ελευθερίας. Πέρα από τη ζωή δίπλα στη φύση, υπάρχει και η ελευθερία του ορίζοντα. Το να βρίσκεσαι στο βουνό ή δίπλα στη θάλασσα και να συντονίζεσαι με το τοπίο απελευθερώνει τη σκέψη.»

Να σημειώσουμε πως από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η μυθοπλασία του MEGA αποκτά νέα θέση στο πρόγραμμα.

Το «Κάμπινγκ» μετακομίζει σε νέα ώρα και μας προσκαλεί κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10, για νέες περιπέτειες, έξυπνο χιούμορ, συγκίνηση και αστυνομικό μυστήριο.

Ποιος είναι ο Νικόλας Χανακούλας

Εναι Έλληνας ηθοποιός και δραματουργός με σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Έχει δουλέψει με καταξιωμένους σκηνοθέτες όπως ο Λευτέρης Βογιατζής, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Γιάννης Χουβαρδάς, ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ο Νίκος Μαστοράκης.

Έχει παίξει σε μεγάλα θέατρα και φεστιβάλ, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και σε διεθνείς σκηνές στη Γαλλία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία.

Έχει εμφανιστεί σε ελληνικές και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Ξεχωρίζουν οι ταινίες «Ενήλικοι στην Αίθουσα» (2019), «Σελήνη 66 ερωτήσεις» (2021) και «Η Λιμουζίνα» (2013)

Προσωπική ζωή

Ο Νικόλας Χανακούλας διατηρεί χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική του ζωή, επιλέγοντας να κρατά τις οικογενειακές και προσωπικές του στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, μέσα από επιλεκτικές συνεντεύξεις του έχουν γίνει γνωστά ορισμένα στοιχεία για την καθημερινότητα και τις αξίες του.

Ζει με την οικογένειά του στην Αθήνα, και συγκεκριμένα σε μια ανακαινισμένη διπλοκατοικία του 1936 στην Κυψέλη, όπως έχει αναφερθεί σε αφιέρωμα του περιοδικού Κ της Καθημερινής. Έχει επίσης μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη μητέρα του, αποκαλύπτοντας πως η συμμετοχή του στη σειρά «Άγιος Παΐσιος» ήταν μια «χειρονομία αγάπης» προς εκείνη.

Δεν εκθέτει τη συντροφική του ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στον Τύπο, εστιάζοντας στις δημόσιες εμφανίσεις του αποκλειστικά στην τέχνη του και σε κοινωνικά ζητήματα.

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