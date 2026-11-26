Σε υψηλούς πολιτικούς τόνους άνοιξε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η αυλαία της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027.

Δεδομένου ότι πρόκειται για τον τελευταίο προϋπολογισμό της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποδέχθηκαν το σχέδιο με έντονη καχυποψία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι καταθέτει υπεραισιόδοξες προβλέψεις προκειμένου να υπηρετήσει το προεκλογικό της αφήγημα, ζητώντας παράλληλα εξηγήσεις για τον δημοσιονομικό χώρο και τις μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι απαντήσεις Πετραλιά για τις αποκλίσεις με την Κομισιόν και τα έσοδα

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί υπερβολικής αισιοδοξίας, η συμπολίτευση υπερασπίστηκε τη μεθοδολογία του οικονομικού επιτελείου, με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά να αποδίδει τη διάσταση απόψεων με τις Βρυξέλλες στον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της επίδρασης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Όπως εξήγησε, η Κομισιόν υιοθετεί μια πιο συντηρητική προσέγγιση ως προς το πώς οι εκταμιεύσεις των δανείων τροφοδοτούν τις ιδιωτικές επενδύσεις και μεταφέρουν οικονομική δραστηριότητα στο επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Πετραλιάς, από τα 17,7 δισ. ευρώ συμβασιοποιημένων δανείων του ΤΑΑ, έως το τέλος του 2026 θα έχουν απορροφηθεί τα 8,5 δισ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 9,2 δισ. ευρώ, θα διοχετευθεί στην αγορά την περίοδο 2027-2030, αρχής γενομένης με 3,27 δισ. ευρώ το 2027.

Παράλληλα, απέδωσε τις αναθεωρήσεις στον πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό στην ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην ενσωμάτωση των εξαγγελιών της ΔΕΘ και στα επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ που κατευθύνθηκαν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Για την εξασφάλιση του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, ο υφυπουργός παρέθεσε μια σειρά ενεργητικών παρεμβάσεων στα έσοδα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η εφαρμογή ηλεκτρονικού πελατολογίου στα συνεργεία αυτοκινήτων, η αύξηση της φορολογίας στα κέρδη των τυχερών παιγνίων και στα υβριδικά οχήματα, καθώς και η αύξηση του φόρου από 5% σε 15% στις αποδοχές στελεχών άνω των 60.000 ευρώ και από 3% σε 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων για πολίτες τρίτων χωρών.

Τα «καμπανάκια» του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής

Από την πλευρά του, ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Ιωάννης Τσουκαλάς, χαρακτήρισε τους στόχους του 2027 εφικτούς, προειδοποίησε ωστόσο ότι τα περιθώρια στενεύουν αισθητά.

Όπως τόνισε, η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση δοκιμασίας ωριμότητας, καθώς η αποκλιμάκωση του χρέους θα στηρίζεται πλέον στην πραγματική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα αντί του πληθωρισμού, ενώ οι επενδύσεις θα πρέπει να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς τα έκτακτα ευρωπαϊκά κονδύλια θα υποχωρούν.

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι η έκθεση του Γραφείου είναι πιο συντηρητική κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από την εισηγητική έκθεση της κυβέρνησης ως προς την ανάπτυξη, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις επενδύσεις.

Σχολιάζοντας μάλιστα την επισήμανση του εισηγητή της ΝΔ Θεόδωρου Σκυλλακάκη για το επενδυτικό κενό, διευκρίνισε ότι, αν και σε όρους ροής η χώρα έχει σχεδόν καλύψει την απόσταση από την Ευρωζώνη, το κεφάλαιο που χάθηκε τη δεκαετία της κρίσης δεν έχει ακόμη αναπληρωθεί ποιοτικά.

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση και αιχμές κατά του Γραφείου

Σύσσωμη η αντιπολίτευση έστρεψε τα βέλη της τόσο κατά της κυβερνητικής πολιτικής όσο και κατά της στάσης του Γραφείου Προϋπολογισμού. Ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας κατηγόρησαν το Γραφείο για μονομέρεια και υιοθέτηση της κυβερνητικής ρητορικής, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Κοτρωνιά να παρεμβαίνει υπερασπιζόμενος την επιστημονική επάρκεια του θεσμού.

Σε πιο ήπιους τόνους ως προς το Γραφείο, αλλά εξίσου επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος έκανε λόγο για «τερματισμό» της αξιοπιστίας των προβλέψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα την εκτόξευση της εκτίμησης για τη σωρευτική αύξηση των επενδύσεων της τριετίας 2027-2029 από το 5,9% στο 19,1%.

Την ανησυχία τους για την ανθεκτικότητα της οικονομίας εξέφρασαν επίσης η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για πλασματική σιγουριά εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, ο Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, ο οποίος ανέδειξε τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, καθώς και ο Ανδρέας Βορύλλας από τη «Νίκη», εστιάζοντας στο υψηλό ενεργειακό κόστος.