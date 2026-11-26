Το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς και της πλήρωσης δύο ακόμη θέσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, συζήτησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά την έναρξη των εργασιών του σημερινού (26/11) Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στόχος της παρούσας Συνόδου Κορυφής είναι να οριστικοποιηθούν οι προτεινόμενες υποψηφιότητες για τις τρεις προς πλήρωση θέσεις και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαβουλεύσεις, ώστε οι επίσημοι διορισμοί της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ να ολοκληρωθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και Κλάας Κνοτ οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία

Με την Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρεί πρόωρα από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, οι δύο επίσημοι υποψήφιοι για τη διαδοχή της είναι:

Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος: Ο Ισπανός γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας , ο οποίος σύμφωνα με έγκυρες πηγές φέρεται να έχει το προβάδισμα, καθώς απολαμβάνει της υποστήριξης του Παρισιού και του Βερολίνου των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης.

Κλάας Κνοτ: Ο Ολλανδός πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας.

Η θεσμική διαδικασία μέχρι τους διορισμούς του Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, μετά τη σημερινή συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών επί των υποψηφιοτήτων, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών (COREPER), προκειμένου να συμφωνηθεί η σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έναν υποψήφιο σε καθεμία από τις τρεις θέσεις.

Στη συνέχεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στο θέμα ώστε να δρομολογήσουν επισήμως τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, μια διαδικασία που, όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος, θα ανοίξει τον δρόμο για τους οριστικούς διορισμούς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.