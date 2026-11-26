Πτωτική τροχιά ακολούθησαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Οκτώβριο του 2026, υποχωρώντας κατά 1,857 δισ. ευρώ, έναντι της σημαντικής αύξησης κατά 2,701 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων στην εγχώρια οικονομία διαμορφώθηκε σε αρνητικό έδαφος κατά 1,918 δισ. ευρώ (έναντι θετικής ροής 3,053 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα), αν και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής για τον ιδιωτικό τομέα ενισχύθηκε οριακά στο 9,3%, από 9,1% τον Σεπτέμβριο.

Η εικόνα σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και Δημόσιο

Η συνολική υποχώρηση των καταθέσεων αποδίδεται αποκλειστικά στις εκροές από τα ταμεία των επιχειρήσεων, οι οποίες μειώθηκαν κατά 2,171 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο (έναντι αύξησης 2,328 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο), παρά το γεγονός ότι σε ετήσια βάση ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε στο 24,2%.

Ειδικότερα, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) κατέγραψαν απώλειες 3,138 δισ. ευρώ, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την άνοδο κατά 967 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στον αντίποδα, ανθεκτικότητα επέδειξαν τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ενισχύοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κατά 314 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο (έναντι αύξησης 373 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο), με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο 3,9%.

Όσον αφορά τη γενική κυβέρνηση, οι καταθέσεις της μειώθηκαν κατά 61 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής σκαρφάλωσε στο 12,8% από 7,8%.

Υποχώρηση της μηνιαίας χρηματοδότησης, αλλά επιτάχυνση σε ετήσια βάση

Στο μέτωπο των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης προς την εγχώρια οικονομία γύρισε σε αρνητικό πρόσημο κατά 814 εκατ. ευρώ, από θετική ροή 762 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ενώ η χρηματοδότηση προς τη γενική κυβέρνηση εμφάνισε θετική μηνιαία ροή 59 εκατ. ευρώ (με ετήσιο ρυθμό -3,1%), οι ροές προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητικές κατά 873 εκατ. ευρώ, παρότι ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ενισχύθηκε στο 6,5% από 6,0%.

Αναλυτικά οι ροές ανά κατηγορία δανειοληπτών

Τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση στη χρηματοδότηση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις, με αρνητική καθαρή ροή 855 εκατ. ευρώ (έναντι θετικής 564 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο), αν και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ανέβηκε στο 8,5%. Από αυτό το ποσό, τα 758 εκατ. ευρώ αφορούν τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα 97 εκατ. ευρώ τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αρνητική κατά 55 εκατ. ευρώ ήταν και η μηνιαία ροή προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να υποχωρεί περαιτέρω στο -2,8%.

Αντιθέτως, θετικό παρέμεινε το πρόσημο για τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, καθώς η καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης ανήλθε σε 36 εκατ. ευρώ (έναντι 128 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο), διαμορφώνοντας τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής στο 2,4%.