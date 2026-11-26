Ο Πάμπλο Χερνάντεθ ντε Κος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τους Financial Times, διαδεχόμενος την Κριστίν Λαγκάρντ.

Στον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος καταλήγουν οι ισορροπίες της Ευρώπης για την κορυφαία θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.

Μετά την απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει νωρίτερα από τη Φρανκφούρτη, στις 7 Φεβρουαρίου 2027, ο 55χρονος Ισπανός οικονομολόγος εξασφάλισε τη συναίνεση Παρισιού και Βερολίνου.

Η εξέλιξη αυτή έκαμψε τις αντιστάσεις της Ολλανδίας, οδηγώντας στην απόσυρση της υποψηφιότητας του Κλάας Κνοτ και ανοίγοντας τον δρόμο για την τυπική επικύρωση της εκλογής του από τους Ευρωπαίους ηγέτες τον Δεκέμβριο.

Μια καριέρα χτισμένη μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Γεννημένος στη Μαδρίτη τον Ιανουάριο του 1971, με ρίζες από το Σανταντέρ, ο Ντε Κος διαθέτει ένα βαρύ ακαδημαϊκό και θεσμικό υπόβαθρο.

Σπούδασε Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Νομική, προτού ολοκληρώσει το διδακτορικό του στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Η επαγγελματική του πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κεντρικές τράπεζες. Ξεκίνησε το 1997 από τα ερευνητικά τμήματα της Τράπεζας της Ισπανίας, ενώ την περίοδο 2004-2007 βρέθηκε στη Φρανκφούρτη ως σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, αναρριχήθηκε στην ιεραρχία και το 2018 ανέλαβε διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, κερδίζοντας τον σεβασμό όλου του πολιτικού φάσματος μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2024.

Το διεθνές του εκτόπισμα επισφραγίστηκε αρχικά στην προεδρία της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (2019-2024) και, από τον Ιούλιο του 2025, στη θέση του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), της λεγόμενης «κεντρικής τράπεζας των κεντρικών τραπεζών».

Μακριά από ταμπέλες, με έμφαση στη σταθερότητα

Παρότι προέρχεται από τον ευρωπαϊκό Νότο, ο Ερνάντεθ ντε Κος αποφεύγει τις εύκολες ιδεολογικές κατατάξεις. Μετριοπαθής και προσηλωμένος στα δεδομένα, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ακόμη και των πιο αυστηρών κύκλων της γερμανικής Bundesbank.

Κατά την προηγούμενη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, υποστήριξε μια σταδιακή και προβλέψιμη προσέγγιση τόσο στις κινήσεις των επιτοκίων όσο και στη μείωση του χαρτοφυλακίου ομολόγων, με γνώμονα την αποφυγή απότομων κραδασμών στις αγορές.

Παράλληλα, από το βήμα της BIS έχει κρούσει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου για τα διογκωμένα δημόσια χρέη και τους αθέατους κινδύνους που κρύβει η επέκταση των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών φορέων.

Ως νέος επικεφαλής της ΕΚΤ, καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στον έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη θωράκιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ευρωζώνης.