Ανοδική πορεία ανάπτυξης, έντονη κινητικότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλά και σημαντικές προκλήσεις ρευστότητας συνθέτουν το τοπίο στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας Κλαδικής Μελέτης της ICAP CRIF.

Ο τομέας αποτελεί πλέον έναν από τους πλέον δυναμικούς πυλώνες της εγχώριας οικονομίας, απασχολώντας άμεσα περισσότερους από 25.000 εργαζομένους και συντηρώντας πάνω από 30.000 επιπλέον θέσεις εργασίας μέσω έμμεσων συνεργασιών.

Η ακτινογραφία της αγοράς και οι δαπάνες υγείας

Η συμβολή των ιδιωτών παρόχων στην περίθαλψη της χώρας αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπου η συνολική δαπάνη υγείας το 2024 ανήλθε σε 19,87 δισ. ευρώ (9,9% του ΑΕΠ).

Από αυτό το ποσό, η ιδιωτική χρηματοδότηση άγγιξε τα 7,78 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 6,5% σε ετήσια βάση και καλύπτοντας πλέον το 39,1% της συνολικής τρέχουσας δαπάνης υγείας.

Την τελευταία δεκαετία (2016-2025), η αξία της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας κινείται ανοδικά με μέσο ετήσιο ρυθμό 5%.

Στη διάρθρωση της αγοράς για το 2025, τις δυνάμεις τους μοιράζονται οι γενικές ιδιωτικές κλινικές με ποσοστό 59%, τα διαγνωστικά κέντρα και οι μονάδες αιμοκάθαρσης με 25%, ενώ οι μαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές καλύπτουν το υπόλοιπο 16%, εμφανίζοντας μάλιστα τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης.

Κύμα συγκέντρωσης και είσοδος των ασφαλιστικών

Το υψηλό κόστος κατασκευής σύγχρονων μονάδων και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική χειρουργική και ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, έχουν οδηγήσει σε βαθιές ανακατατάξεις.

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, Σταματίνα Παντελαίου, τις τελευταίες δύο δεκαετίες μικρές περιφερειακές μονάδες απορροφήθηκαν από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ορισμένοι εκ των οποίων επεκτάθηκαν και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώρια και ξένα κεφάλαια, καθώς και η είσοδος του ασφαλιστικού κλάδου, οδηγούν σταθερά προς την καθετοποίηση της αγοράς.

Από την πλευρά του, ο Senior Manager της ICAP CRIF, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, υπογραμμίζει πως η ταχεία προσαρμογή στην υψηλή διαγνωστική και ιατρική τεχνολογία επέτρεψε στον ιδιωτικό τομέα να καλύπτει σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και να διατηρεί σχεδόν ολιγοπωλιακή θέση στη μαιευτική φροντίδα.

Αύξηση πωλήσεων παρά τη μέγγενη του clawback

Η ανάλυση των ομαδοποιημένων ισολογισμών μεγάλου δείγματος κλινικών και διαγνωστικών κέντρων για τη διετία 2023-2024 δείχνει ανθεκτικότητα στα οικονομικά μεγέθη.

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,5% το 2024, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 5,2% και το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων ανήλθε στο 65,3%, έναντι 62,9% το 2023.

Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν άλμα 16,4%, αν και τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν οριακά κατά 2,7% λόγω των αυξημένων δαπανών.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της επόμενης ημέρας

Παρά τη θετική συγκυρία, που τροφοδοτείται τόσο από τις δημογραφικές τάσεις όσο και από τις χρόνιες αδυναμίες του δημόσιου συστήματος υγείας, οι επιχειρήσεις του κλάδου έρχονται αντιμέτωπες με σοβαρές πιέσεις.

Οι πληθωριστικές τάσεις, οι υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και η διαρκής επιβολή των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής (clawback και rebate) από τον ΕΟΠΥΥ συμπιέζουν τη ρευστότητα και απομειώνουν τις απαιτήσεις των παρόχων.

Στον αντίποδα, η εξειδίκευση σε καινοτόμες θεραπείες, η προσέλκυση ιατρικού τουρισμού και οι συμπράξεις με τον δημόσιο τομέα αναδεικνύονται στα βασικά στοιχήματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.