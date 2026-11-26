Μια συνεχή δοκιμασία βιώνουν οι χριστιανικοί πληθυσμοί στη Συρία, κατά τη χρονική περίοδο μετά την ανατροπή και εκδίωξη του Άσαντ, καθώς αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφάλειας αλλά και επιβίωσης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 19 Νοεμβρίου, στη Σουκαϊλαμπίγια (al-Suqaylabiyah), στη δυτική ύπαιθρο της επαρχίας Χάμα, έπεσε θύμα απαγωγής ο Μαχέρ Σανκάρι, Σύριος χριστιανός τεχνίτης.

Ο Ελληνορθόδοξος χρυσοχόος, φέρεται να απήχθη από ένοπλους μασκοφόρους. Οι δράστες αξιώνουν ως λύτρα πάνω από 120 κιλά χρυσού, μια απαίτηση που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της υπόθεσης.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο απαχθείς διακρίνεται δακρυσμένος να απευθύνει έκκληση στους οικείους του να τον σώσουν, προτού εκπνεύσει το χρονικό όριο που του έχει δοθεί.

Προσευχές στην κοινότητα για την επιστροφή του

Το περιστατικό αποτυπώνει την κλιμάκωση των απαγωγών και των εκβιασμών σε βάρος χριστιανών στη χώρα.

Στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, συγγενείς του Μαχέρ και κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν μαζί σε ειδική δέηση κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ζητώντας να επιστρέψει σώος.

Η χριστιανική κοινότητα της Συρίας αντιμετωπίζει καθημερινά αίσθημα φόβου και αβεβαιότητας, με τις ηγεσίες των Εκκλησιών να προειδοποιούν ανοιχτά για την προοπτική της παρουσίας τους στον τόπο.

Σε κοινό κείμενο που δημοσιοποιήθηκε στη Δαμασκό στις 17 Νοεμβρίου, ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννης Ι΄ και ο Συρορθόδοξος Πατριάρχης Μορ Ιγνάτιος Εφραίμ Β΄ στηλιτεύουν μια συνεχιζόμενη σειρά σκληρών επιθέσεων εις βάρος των Σύρων πολιτών και ειδικότερα των χριστιανών.

Οι δύο προκαθήμενοι μιλούν με σαφήνεια για «βαθιά ανησυχία και έντονη αγανάκτηση», τονίζοντας ότι τα γεγονότα αυτά «δεν είναι και δεν υπήρξαν ποτέ μεμονωμένα περιστατικά».