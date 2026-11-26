Υπό περιορισμό τέθηκε σήμερα (26/11) το αρχηγείο του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού στη ναυτική βάση HMS Excellent στο νησί Whale στο λιμάνι του Πόρτσμουθ, έπειτα από τηλεφωνική φάρσα για τοποθέτηση βόμβας.

Η απειλή έγινε γνωστή γύρω στις 9:45 π.μ., κινητοποιώντας άμεσα στρατιωτικές και πολιτικές αστυνομικές δυνάμεις, ένοπλους αστυνομικούς, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και προσωπικό του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Στην περιοχή στήθηκε αστυνομικός κλοιός, ενώ το Βασιλικό Ναυτικό απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Εκκένωση τμήματος της βάσης και λήξη του συναγερμού

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία αρχικά περιγράφηκε από πηγές και εκπρόσωπο του Βασιλικού Ναυτικού ως «περιστατικό ασφαλείας», μέρος της βάσης εκκενώθηκε, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό έλαβε εντολή να παραμείνει σε ασφαλές καταφύγιο.

Περίπου τρεις ώρες αργότερα, ο χώρος κηρύχθηκε ασφαλής και η προειδοποίηση θεωρήθηκε λήξασα, καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι επικίνδυνο. Παρά ταύτα, η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που πραγματοποίησε την τηλεφωνική απειλή συνεχίζεται, με πηγές να επισημαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί αν πίσω από το περιστατικό βρίσκεται κάποιο εχθρικό κράτος.

Η σημασία της βάσης HMS Excellent

Η εγκατάσταση στο Whale Island του Πόρτσμουθ αποτελεί κομβικό σημείο για τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς φιλοξενεί: