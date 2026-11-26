Επιστολές προς περίπου 100.000 πρώην στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ανήκουν στη στρατηγική εφεδρεία απέστειλε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, καλώντας τα να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. Την είδηση αποκάλυψε η εφημερίδα Daily Telegraph και την επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «λογικό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο».

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι παραλήπτες καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και να ενημερώσουν το υπουργείο για την τρέχουσα επαγγελματική τους απασχόληση και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση. Όπως επισημαίνει η Telegraph, πρόκειται για την πρώτη φορά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου που αποστέλλεται ανάλογη ειδοποίηση στα μέλη της στρατηγικής εφεδρείας.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας δίνει στους εφέδρους την επιλογή να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση σε εκπαιδεύσεις και στρατιωτικές ασκήσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η νατοϊκή άσκηση Steadfast Defender, η οποία έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027. Μιλώντας στο Sky News, ο Στρίτινγκ σημείωσε ότι η ενημέρωση των μητρώων θα έπρεπε να διενεργείται τακτικά, ωστόσο είχε παραμεληθεί, ξεκαθαρίζοντας πως η αποστολή των επιστολών δεν συνεπάγεται άμεση ενεργοποίηση των εφέδρων.

Υπενθυμίζεται ότι τη στρατηγική εφεδρεία απαρτίζουν πρώην μέλη των τακτικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία παραμένουν σε καθεστώς επίστρατου και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υποχρεούνται να επιστρέψουν στις τάξεις του στρατεύματος εφόσον κληθούν. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη βρετανική Στρατηγική Αναθεώρηση Άμυνας του 2025, η οποία είχε εισηγηθεί τη συστηματική καταγραφή του τόπου διαμονής και των δεξιοτήτων των εφέδρων, προκειμένου οι ένοπλες δυνάμεις να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή σε ποιο ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να βασιστούν σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.