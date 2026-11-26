Την τελευταία επιστολή του Τζιάνι Ντε Τζενάρο, στην οποία ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας υπερασπίζεται τη διαδρομή του και ζητά να εξεταστεί το προσωπικό του αρχείο, δημοσίευσε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η Corriere della Sera. Ο Ντε Τζενάρο αυτοκτόνησε την περασμένη Παρασκευή.

Στο κείμενο, το οποίο χαρακτηρίζει «ηθική διαθήκη», υποστηρίζει ότι παρέμεινε πιστός στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ιταλικό κράτος.

«Δεν πρόδωσα ποτέ τον όρκο προς την πατρίδα και δεν ζήτησα ποτέ τίποτα για μένα. Ρωτήστε τους πρώην πρωθυπουργούς Κόντε, Αμάτο, Λέτα και Πρόντι», αναφέρει.

Δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο πρώην επικεφαλής της αστυνομίας είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία για παρεμπόδιση των ερευνών γύρω από τη δολοφονία του δικαστικού λειτουργού Πάολο Μπορσελίνο από τη σικελική μαφία.

Στην επιστολή κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια δισκέτα υπολογιστή, η οποία, όπως γράφει, περιέχει «αποδείξεις και στοιχεία σαράντα χρόνων της ζωής» του. Ζητά από τους ανακριτές να εξετάσουν το υλικό «με προσοχή, με γαλήνιο και όχι φιλύποπτο πνεύμα».

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι στο αρχείο του δεν περιλαμβάνονται εκπλήξεις σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του ποιητή, σκηνοθέτη και συγγραφέα Πιέρ Πάολο Παζολίνι.

Ο Ντε Τζενάρο αναγνωρίζει ότι μπορεί να έκανε «λάθη», επιμένει όμως ότι εργάστηκε πάντα «με αυταπάρνηση και εντιμότητα για το καλό του ιταλικού κράτους». Προσθέτει ότι υπάκουε στις εντολές που λάμβανε, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος διαφωνούσε.