Άδεια για ένα δορυφορικό δίκτυο πρωτοφανούς κλίμακας εξασφάλισε η SpaceX του Ίλον Μασκ, ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκατάσταση data centers στο Διάστημα. Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ενέκρινε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου την ανάπτυξη έως ενός εκατομμυρίου δορυφόρων, με στόχο την επεξεργασία δεδομένων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη Γη.

Η απόφαση χαιρετίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ως ιστορικό βήμα για την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή. Προκάλεσε, όμως, έντονες αντιδράσεις από αστρονόμους και ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στον νυχτερινό ουρανό, τον κίνδυνο συγκρούσεων σε τροχιά και τα τεράστια τεχνικά και οικονομικά εμπόδια.

Το σχέδιο της SpaceX ονομάζεται Starmind και προβλέπει έναν αστερισμό δορυφόρων που θα λειτουργούν ως υπολογιστικές μονάδες. Θα επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων στο Διάστημα και θα επικοινωνούν με το δίκτυο Starlink, μέσω του οποίου οι πληροφορίες θα μεταφέρονται στη Γη.

«Η Αμερική οδηγεί τον κόσμο στην εποχή της υπερνοημοσύνης», δήλωσε ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, παρουσιάζοντας την έγκριση ως άνοιγμα ενός νέου τεχνολογικού πεδίου. Ο Μασκ υποδέχθηκε θετικά την απόφαση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αν θα αναπτυχθεί τελικά το σύνολο του δικτύου παραμένει ανοιχτό. Οι εταιρείες δορυφορικών συστημάτων συχνά ζητούν έγκριση για περισσότερες μονάδες από όσες τελικά χρησιμοποιούν, ώστε να διατηρούν ευελιξία στον σχεδιασμό τους.

Το βασικό επιχείρημα υπέρ των διαστημικών κέντρων δεδομένων είναι η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η πίεση που ασκεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στα επίγεια ηλεκτρικά δίκτυα. Οι υποστηρικτές τους εκτιμούν ότι θα μπορούσαν επίσης να μειωθούν οι ανάγκες για μεγάλες εγκαταστάσεις στη στεριά και για νερό που χρησιμοποιείται στην ψύξη τους.

Η SpaceX υποστηρίζει ότι η σχεδόν συνεχής πρόσβαση στην ηλιακή ενέργεια μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή και οικονομική απόδοση. Διαθέτει, άλλωστε, το πλεονέκτημα των δικών της πυραύλων για τις εκτοξεύσεις. Στον σχεδιασμό της περιλαμβάνεται και συνεργασία με τη Nvidia για την προμήθεια επεξεργαστών.

Ωστόσο, η ψύξη παραμένει ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα. Παρότι το Διάστημα συνδέεται με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, το κενό δεν απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα από τον υπολογιστικό εξοπλισμό. Οι επεξεργαστές παράγουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας, η αποβολή της οποίας απαιτεί σύνθετες λύσεις.

Ο αστροφυσικός και συγγραφέας Άνταμ Μπέκερ χαρακτήρισε στο Associated Press «φαντασίωση» την προοπτική εκτόξευσης ενός εκατομμυρίου δορυφόρων για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων. Επισήμανε φυσικούς περιορισμούς στην αποβολή θερμότητας, αλλά και το κόστος μεταφοράς του απαραίτητου εξοπλισμού.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις είχε διατυπώσει σε έκθεσή της τον Ιούλιο η αμερικανική υπηρεσία ελέγχου GAO. Αναγνώριζε τα πιθανά οφέλη σε γη, ηλεκτρική ενέργεια και νερό, αλλά υπογράμμιζε τα μηχανικά και οικονομικά εμπόδια. Στις προκλήσεις προστίθενται η αντοχή των επεξεργαστών στην ακτινοβολία, οι ακραίες θερμοκρασίες και οι πιθανές ζημιές από διαστημικά συντρίμμια ή μικρομετεωρίτες.

Η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία (AAS) εξέφρασε «θλίψη και συντριβή» για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο αστερισμός Starmind θα θέσει σε κίνδυνο δεκαετίες επενδύσεων σε αστρονομικές εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα επιστημόνων και πολιτών να παρατηρούν τον νυχτερινό ουρανό. Οι δορυφόροι, τονίζει, θα είναι μεγαλύτεροι, φωτεινότεροι και πολύ περισσότεροι, παραμένοντας ορατοί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν τον κίνδυνο αλυσιδωτών συγκρούσεων και δημιουργίας νέων διαστημικών σκουπιδιών, τα οποία θα μπορούσαν να απειλήσουν και άλλους δορυφόρους, μεταξύ τους συστήματα τηλεπικοινωνιών και μετεωρολογικής παρατήρησης. Στις ανησυχίες περιλαμβάνεται και η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εκτοξεύσεις και τις επανεισόδους.

Η FCC υποστήριξε ότι το Starmind είναι συμβατό με τους κανόνες της για τα διαστημικά συντρίμμια και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αναγνώρισε ότι δέχθηκε πολλές αντιρρήσεις, αλλά έκρινε πως ορισμένα περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητάς της. Μεταξύ όσων είχαν ζητήσει την απόρριψη της αίτησης ήταν η AAS, η Viasat και η Kuiper Systems της Amazon.

Η SpaceX δεν είναι η μόνη που επενδύει στην ιδέα. Η Google αναπτύσσει το Project Suncatcher, η Blue Origin έχει υποβάλει αίτηση για το Project Sunrise, ενώ η νεοφυής Starcloud έθεσε σε λειτουργία επεξεργαστή GPU σε δορυφόρο στα τέλη του 2025.

Στην Ευρώπη, η μελέτη ASCEND, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ μέσω του Horizon Europe, εξέτασε τη δυνατότητα ηλιακών κέντρων δεδομένων σε τροχιά, προτείνοντας αρχική ισχύ 10 MW έως το 2036 και επέκταση στο 1 GW έως το 2050. Η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέδειξε ως κρίσιμο παράγοντα το μελλοντικό κόστος εκτοξεύσεων. Η Κίνα, από την πλευρά της, εκτόξευσε τον Μάιο του 2025 τους πρώτους 12 υπολογιστικούς δορυφόρους ενός σχεδιαζόμενου δικτύου 2.800 μονάδων.