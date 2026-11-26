Το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Τέλη Ζώτο είπαν το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου από το Κοιμητήριο Χαλανδρίου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στο Χαλάνδρι και σας μεταφέρει το κλίμα. Όπως θα δείτε στο κοιμητήριο βρέθηκαν μεταξύ άλλων η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη και ο καταξιωμένος διευθυντής φωτογραφίας στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, Γιώργος Δανέσης.

Μαίρη Βιδάλη-Γιώργος Δανέσης

Τον θάνατο του Τέλη Ζώτου έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη δημοσίευσή του στα social media.

«Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Δείτε την ανάρτησή του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Λίγα λόγια για τον Τέλη Ζώτο

Ο Τέλης Ζώτος γεννήθηκε το 1941 στην Αλεξάνδρεια, όπου ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο. Σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (R.A.D.A.) και ξεκίνησε τη θεατρική του πορεία δίπλα στον Δημήτρη Ροντήρη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς θεατρικούς θιάσους, συμμετέχοντας σε παραστάσεις ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το 1965-1966 εμφανίστηκε στην «Ηλέκτρα», στον ρόλο του Ορέστη, και στη «Μήδεια», ως Αιγέας.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του στην τηλεόραση. Συμμετείχε σε περίπου 15 έργα του «Θεάτρου της Δευτέρας» της ΕΡΤ, ενώ έλαβε μέρος σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων η «Γειτονιά μας», η «Στησιχόρου 13» και η «Λάμψη». Παράλληλα, είχε αναλάβει την αφήγηση σε ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, σε παραγωγές του Γιώργου Πετρίτση.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία Θεατρικής Αγωγής στο Κεντρικό Ωδείο. Από το 1990 έως το 1996 διετέλεσε πολιτιστικός εκπρόσωπος του Δήμου Βριλησσίων, ενώ από το 2003 ανέλαβε καθήκοντα εφόρου πολιτιστικών θεμάτων του δήμου.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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