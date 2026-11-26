Το Top Gear επιστρέφει επίσημα, με το BBC να ανακοινώνει ότι ο Gordon Ramsay θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής της νέας παραγωγής, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028. Ο διάσημος Βρετανός σεφ, γνωστός από εκπομπές όπως το Hell’s Kitchen και το Kitchen Nightmares, θα ηγηθεί μιας εντελώς νέας ομάδας παρουσιαστών, τα υπόλοιπα μέλη της οποίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα λείπει ο μυστηριώδης Stig, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες στην ιστορία του Top Gear.

Η παραγωγή θα ξεκινήσει μέσα στο 2027, με γυρίσματα τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Η εκπομπή θα επιστρέψει στο BBC One και στην πλατφόρμα BBC iPlayer το 2028.

Ο Gordon Ramsay δεν είναι απλώς ένας διάσημος σεφ – Είναι και petrolhead

Η επιλογή του Ramsay μπορεί αρχικά να ξαφνιάζει όσους έχουν συνδέσει το Top Gear με δημοσιογράφους αυτοκινήτου και επαγγελματίες οδηγούς. Ωστόσο, ο 60χρονος τηλεοπτικός αστέρας έχει πραγματική σχέση με την αυτοκίνηση και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι η αγάπη του για τα αυτοκίνητα ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, όταν μεγάλωνε κοντά στην πίστα του Silverstone. Μάλιστα, όπως έχει περιγράψει, σκαρφάλωνε στους φράχτες για να παρακολουθήσει τους αγώνες, κάτι που αποτέλεσε την αφετηρία ενός πάθους που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Δεν είναι, επίσης, άγνωστος στο κοινό του Top Gear. Έχει εμφανιστεί τρεις φορές στην εκπομπή, το 2002, το 2006 και το 2017. Σε μία από αυτές τις συμμετοχές του, ο Ramsay οδήγησε ένα Chevrolet Lacetti στην περίφημη πίστα δοκιμών και σημείωσε χρόνο 1 λεπτού και 46,3 δευτερολέπτων, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση στον πίνακα της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Παράλληλα, διαθέτει αγωνιστική άδεια οδήγησης και έχει συμμετάσχει σε αγώνες αυτοκινήτου, ενώ είναι γνωστός για την αγάπη του στα σπορ και πολυτελή μοντέλα.

Επιστρέφει και ο Stig

Μαζί με τον Ramsay επιστρέφει και μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της εκπομπής. Ο λόγος φυσικά για τον Stig, τον μυστηριώδη οδηγό αγώνων που δεν αποκαλύπτει ποτέ την ταυτότητά του και έχει συνδεθεί όσο λίγοι με την ιστορία του Top Gear. Παράλληλα, η παραγωγή θα χρησιμοποιήσει ξανά ως βασική της έδρα την πίστα δοκιμών στο αεροδρόμιο Dunsfold, στο Surrey της Αγγλίας. Πρόκειται για τον χώρο που έχει συνδεθεί με τις πιο χαρακτηριστικές δοκιμές, τις κόντρες και τις τηλεοπτικές προκλήσεις της εκπομπής από το 2002.

Γιατί σταμάτησε το Top Gear;

Η επιστροφή της εκπομπής έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Το Top Gear σταμάτησε να προβάλλεται μετά το σοβαρό ατύχημα του Andrew «Freddie» Flintoff, τον Δεκέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στην πίστα του Dunsfold. Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας κρίκετ της Αγγλίας υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και στα πλευρά, όταν το τρίτροχο όχημα Morgan Super 3 που οδηγούσε ανατράπηκε. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να παγώσει η παραγωγή, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 το BBC ανακοίνωσε ότι η εκπομπή θα παραμείνει εκτός τηλεοπτικού προγράμματος για το προβλέψιμο μέλλον.

Μπορεί ο Ramsay να καλύψει το κενό των Clarkson, Hammond και May;

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα της νέας εποχής. Το Top Gear γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία με την τριάδα των Jeremy Clarkson, Richard Hammond και James May, οι οποίοι μετέτρεψαν μια παραδοσιακή εκπομπή αυτοκινήτου σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Μετά την αποχώρησή τους το 2015, το BBC δοκίμασε διαφορετικές ομάδες παρουσιαστών, με την τελευταία σύνθεση των Chris Harris, Paddy McGuinness και Freddie Flintoff να αποτελεί την πιο πρόσφατη τηλεοπτική περίοδο της εκπομπής.