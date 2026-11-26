Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες βρίσκεται στη Βραζιλία ο Θωμάς Κρασώνης. Ο Έλληνας οδηγός θα λάβει μέρος στους τελικούς του NASCAR Brasil Series για το 2026 που θα διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο στo Autodromo Nelson Piquet της Brasilia που αποτελείται από πέντε στροφές και έχει μήκος 5.384 μέτρα.

Ο Κρασώνης έλαβε μέρος στα τέλη Οκτωβρίου στην ημιτελική φάση του Πρωταθλήματος στην οβάλ πίστα του Chapeco, όπου είχε δύο τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης στους αγώνες της Κυριακής και συγκέντρωσε τους πρώτους βαθμούς του στο NASCAR Brasil Series και συγκεκριμένα 28 για το «Rookie of the Year» και το «Challenge» και 5 για την επιμέρους βαθμολογία των play off του Πρωταθλήματος. Ο Κρασώνης θα οδηγήσει και αυτή τη φορά για λογαριασμό της AMattheis Vogel με teammate τον διεκδικητή του τίτλου στο NASCAR Brasil Series, Gabriel Casagrande. Και οι τρεις αγώνες του τελικού θα διεξαχθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου από τις 09.00 τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδος) και μπορείτε να τους παρακολουθήσετε μέσα από το κανάλι του NASCAR Brasil Series στο YouTube.

Ο Θωμάς Κρασώνης τη φετινή σεζόν συμμετείχε την κατηγορία V8GP του NASCAR Euro Series, οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της βελγικής PK Carsport. Υποστηρικτής της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη και στο NASCAR Brasil Series είναι η Costamare Shipping Company.

Κρασώνης: «Πάμε για ένα δυναμικό φινάλε»

«Επιστρέφουμε στη Βραζιλία, αυτή τη φορά σε ένα κάπως πιο… οικείο περιβάλλον, μιας και η πίστα της Μπραζίλια δεν είναι οβάλ και σίγουρα είναι πιο κοντά σε αυτό που έχουμε συνηθίσει έως τώρα. Φτάνουμε στο φινάλε μίας πολύ απαιτητικής σεζόν, γεμάτης μεγάλες προκλήσεις, όμως σίγουρα έχουν μπει πολύ γερά θεμέλια για το μέλλον. Θέλουμε αυτό το φινάλε να είναι δυναμικό» δήλωσε ο Θωμάς Κρασώνης.

Και προσέθεσε: «Η εμπειρία από τη συμμετοχή στον αγώνα του Οκτωβρίου ήταν τεράστια. Το επίπεδο στη Βραζιλία είναι πολύ υψηλό, οι μάχες που δώσαμε ήταν συγκλονιστικές και σίγουρα βοήθησε όλο αυτό που ζήσαμε στο να προσθέσουμε νέα στοιχεία από πλευράς οδηγικής αντίληψης».