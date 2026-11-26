Ο πόλεμος που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και η αμερικανική εμπλοκή για την ανατροπή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα έδωσαν απροσδόκητη οικονομική «ανάσα» στη Ρωσία, ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδά της από τις εξαγωγές πετρελαίου παρά τις δυτικές κυρώσεις και τις ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές.

Αυτό αποκαλύπτει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκτασης 21 σελίδων, η οποία διαβιβάστηκε στα κράτη-μέλη στις 24 Νοεμβρίου και περιήλθε στην κατοχή της ουκρανικής ιστοσελίδας Kyiv Independent.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, τα έσοδα της Ρωσίας από εξαγωγές αργού πετρελαίου ανήλθαν στα 102 δισ. δολάρια το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ξεπερνώντας ήδη τα 101 δισ. δολάρια ολόκληρου του 2025.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και το άλμα στα 14,5 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο

Η έκθεση εξετάζει την αποτελεσματικότητα του πλαφόν της G7 στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, που συμφωνήθηκε το 2022 και διαπιστώνει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε την πτωτική πορεία των ρωσικών εσόδων, με τα Στενά του Ορμούζ να αναφέρονται 14 φορές, το Ιράν 17 και η Μέση Ανατολή 12 στο κείμενο. Η Κομισιόν σημειώνει ότι η Ρωσία «ανακτά διαπραγματευτική ισχύ» εξαιτίας ενός πρωτοφανούς σοκ στην προσφορά:

Κατάρρευση ροών στα Στενά του Ορμούζ: Την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2026, οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών υποχώρησαν κατά 85% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Εκτόξευση μηνιαίων εσόδων: Τα μηνιαία ρωσικά έσοδα από εξαγωγές αργού εκτινάχθηκαν από 6 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο σε 11,3 δισ. δολάρια τον Μάρτιο και έπειτα από μια θερινή υποχώρηση, έφτασαν τα 14,5 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο ρόλος του πλαφόν, η στάση των ΗΠΑ και το «παραθυράκι» της Αυστραλίας

Παρά την άνοδο των διεθνών τιμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το πλαφόν συγκράτησε τα ρωσικά κέρδη κατά 40 έως 45 δισ. δολάρια: χωρίς αυτόν τον μηχανισμό, οι ρωσικές εξαγωγές αργού διά θαλάσσης θα ήταν αυξημένες κατά 30 δισ. δολάρια, ενώ η Μόσχα θα είχε αποκομίσει επιπλέον 10 έως 15 δισ. δολάρια από πετρελαϊκά προϊόντα από τον Μάρτιο και μετά.

Ωστόσο, το έγγραφο καταγράφει ρωγμές στη διεθνή εφαρμογή των περιορισμών:

Διαφοροποίηση των ΗΠΑ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ακολούθησαν τους εταίρους τους στην αυστηροποίηση του πλαφόν, με τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον να χαρακτηρίζεται περισσότερο συμβολική, καθώς η χώρα είναι σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά αυτάρκης.

Κίνα, Ινδία και το κενό της Αυστραλίας: Τη θέση της Ε.Ε. ως βασικού ενεργειακού πελάτη της Μόσχας έχουν πάρει πλέον η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες απορροφούν το 85% των συνολικών ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών. Παράλληλα, επισημαίνεται ένα «παραθυράκι» στη νομοθεσία της Αυστραλίας, η οποία απαγορεύει τις απευθείας εισαγωγές ρωσικού αργού και διυλισμένων προϊόντων, αλλά επιτρέπει την εισαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων που παράγονται σε τρίτες χώρες (όπως η Ινδία) από ρωσικό αργό, κάτι που προκαλεί πιέσεις στην κυβέρνηση της Καμπέρας από οργανώσεις και μέλη της Γερουσίας, αν και η διύλιση εκτός Ρωσίας περιορίζει την προστιθέμενη αξία για τη ρωσική οικονομία.

Η πίεση από τα ουκρανικά drones και το κόστος του «σκιώδους στόλου»

Πέραν των κυρώσεων, ουσιαστικό πλήγμα στη ρωσική ενεργειακή δραστηριότητα προκαλούν οι ουκρανικές επιθέσεις με drones στα ρωσικά διυλιστήρια, οι οποίες έχουν συμβάλει στη μείωση κατά περίπου ένα τρίτο των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων διά θαλάσσης. Ταυτόχρονα, η ανάγκη της Μόσχας να συγκροτήσει και να συντηρήσει τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» τάνκερ για την παράκαμψη των δυτικών περιορισμών εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει κοστίσει στη ρωσική οικονομία περισσότερα από 10 δισ. δολάρια.