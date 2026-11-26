Με τη συμπλήρωση δεκαεπτά ετών αδιάλειπτης παρουσίας και δεκαεπτά τόμων, κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις «Δούκας» η νέα έκδοση του «Λεσβιακού Ημερολογίου 2027. Γράμματα – Τέχνες – Πολιτισμός», σε επιμέλεια και συντονισμό του Παναγιώτη Σκορδά.

Από το 2011 μέχρι σήμερα, το «Λεσβιακό Ημερολόγιο» έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική κιβωτό της λεσβιακής μνήμης και δημιουργίας.

Στην Αθήνα θα διατίθεται από το βιβλιοπωλείο ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, Ιπποκράτους 44

Μετρώντας, συνολικά και έως τώρα με βάση τις προηγούμενες εκδόσεις, περίπου 8.000 σελίδες και περισσότερες από 800 εργασίες εκατοντάδων συνεργατών, ο φετινός πολυσέλιδος τόμος των 504 σελίδων συνεχίζει την παράδοση με πρωτότυπη ύλη, σπάνιο αρχειακό υλικό και υψηλή αισθητική.

Η εικαστική ταυτότητα και το κεντρικό αφιέρωμα

Το εξώφυλλο του τόμου του 2027 κοσμεί έργο του εικαστικού και Διευθυντή του Μουσείου Τεριάντ, Κώστα Μανιατόπουλου, το οπισθόφυλλο υπογράφει η Anique Schirris-Ντουνιά, ενώ τα κοσμήματα της έκδοσης επιμελήθηκε η Ανδρομάχη Βουγιούκα.

Στον Κώστα Μανιατόπουλο είναι αφιερωμένο και το κεντρικό πολυσέλιδο αφιέρωμα του τόμου, μέσα από κείμενα των Γιώργου Κουκουλά, Γιάννη Κολοκοτρώνη, Εύης Σαμπανίκου, Στρατή Παπάνη και Λεωνής Θανασούλα, που φωτίζουν το έργο και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

13 θεματικές ενότητες, 46 πρωτότυπες συνεργασίες

Η ύλη του «Λεσβιακού Ημερολογίου 2027» διαρθρώνεται σε 13 θεματικές ενότητες (Πρώτη Γραφή-Πρώτη Ανάγνωση, Αρχαιολογία, Βιομηχανική Αρχαιολογία, Πάλαι Ποτέ Νοσταλγικά Ενθυμήματα, Εκπαίδευση, Λαογραφία-Κοινωνιολογία, Πρόσωπα, Ιστορία-Τοπωνύμια, Ντοπιολαλιά, Τέχνες, Τα εν Ερμαρίοις Αποκείμενα, Η Λέσβος, ο Χρόνος, οι Άνθρωποι, οι Ιστορίες τους…, Μελοποιημένη Λεσβιακή Ποίηση), φιλοξενώντας 46 εργασίες:

• Λογοτεχνία & Νοσταλγία: Στην ενότητα «Πρώτη Γραφή-Πρώτη Ανάγνωση» δημοσιεύονται αποκλειστικά ανέκδοτα ποιήματα και διηγήματα εννέα δημιουργών (Ευστρατία Ι. Αμπατζή, Αντώνης Δουκέλλης, Θοδωρής Ε. Μαραγκός, Κατερίνα Δουκάκη-Κουτσουρίδου, Ιγνάτιος Μαρμαρέλλης, Ζωή Κατσιαμπούρα, Φαίδων Κυριακίδης, Μαρία Βρανά-Παπάλα, Μαρίτα Στεφανέλλη). Παράλληλα, στα «Πάλαι Ποτέ Νοσταλγικά Ενθυμήματα», οι Ελένη Σβορώνου, Γιάννης Σ. Αγριτέλλης, Στράτος Σαλαβός και Ραλλού Κράλλη-Κωνσταντέλλη ανασύρουν μνήμες από τον γενέθλιο τόπο και τα νεανικά τους χρόνια.

• Αρχαιολογία & Βιομηχανική Κληρονομιά: Νέα ερευνητικά στοιχεία για το προϊστορικό και μυκηναϊκό παρελθόν του νησιού καταθέτουν οι Μάκης Αξιώτης, Ευαγγελία Λημναίου και Βασίλης Κ. Κουμαρέλας. Στη «Βιομηχανική Αρχαιολογία», ο φωτογράφος Γιάννης Τυροβολάς και ο Στρατής Πάντας καταγράφουν την ιστορία του ερειπωμένου κεραμοποιείου Γεωργακή στη Βρίσα.

• Εκπαίδευση & Κοινωνιολογία: Ξεχωρίζει το ανέκδοτο κείμενο του αείμνηστου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη για το μάθημα της Γυμναστικής στη Λέσβο, πλαισιωμένο από μελέτες των Γιώργου Ξενέλλη, Κώστα Μάγου και Ηλία Β. Παπαγεωργίου (με έρευνα για το αν οι νέοι επιθυμούν να παραμείνουν στο νησί). Στη «Λαογραφία-Κοινωνιολογία» γράφουν οι αείμνηστος Νίκος Παπαδέλλης, Θεοδώρα Χαραλαμπή, Μιχάλης Λημναίος και Γιάννης Δημ. Παπάνης (για τη βιοτεχνική δραστηριότητα στην Αγιάσο στα μέσα του 20ού αιώνα).

• Ιστορία, Τοπωνύμια & Πρόσωπα: Ο Στρατής Χαραλάμπους και ο Αριστείδης Σιφναίος φέρνουν στο φως αδημοσίευτα ντοκουμέντα για το Αγρόκτημα (Τσιφλίκι) της Κρατήγου από την Οθωμανική περίοδο έως σήμερα, ενώ για τοπωνύμια και νησίδες γράφουν οι Άννα Ανδρέου, Αθανάσιος Φραγκούλης και Στρατής Δελόγκος. Στην ενότητα «Πρόσωπα», οι Στρατής Π. Πάντας, Φώτης Βασίλογλου, Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης και Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας σκιαγραφούν σημαντικές ιστορικές και πνευματικές φυσιογνωμίες.

• Λεσβιακή Ντοπιολαλιά: Η ζωντανή ντοπιολαλιά τιμάται με τα διηγήματα των Παναγιώτη Ψαριανού («Μι τα πουδάρια στ’ν Αγιάσου») και Μιχάλη Καπιωτά, καθώς και με γλωσσικές μελέτες των Λευτέρη Καρμίρη και Δημήτρη Δελήβεη.

Τέχνες, Μουσική και Ειδικά Θέματα

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η διεισδυτική μελέτη της Μάγδας Αναγνωστή (Α’ μέρος) για την οικογένεια Χατζηγιάννη και την προσφορά της στην κεραμική τέχνη της Αγιάσου, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του κεραμίστα Γιάννη Χατζηγιάννη.

Ο Δημήτρης Αναγνωστής γράφει με αφορμή ένα μπαγλαμαδάκι του οργανοποιού Κώστα Χαλιού για την Κατερίνα Τζιρίδου, ενώ ο Στέφανος Φευγαλάς παρουσιάζει τη νέα συλλογή παιδικών τραγουδιών του Νίκου Τσιριγώτη — με τους αναγνώστες να έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τον ψηφιακό δίσκο σαρώνοντας το ειδικό QR code της έκδοσης.

Την ύλη συμπληρώνουν τα συμπεράσματα του διεθνούς πολυσυνεδρίου «Elia Lesvos Confest» (2026), αφιέρωμα στα 130 χρόνια του «Ούζου Σαμαρά», άρθρο του Στάθη Κουτλή για τους «μεταξωτούς ανθρώπους» της Λέσβου, σπάνιες φωτογραφίες της Νάνας Μούσχουρη από τον Πολύδωρο Αναστασέλλη, καθώς και ένα περιηγητικό κείμενο της Έλλης Χαρ. Αποστολίδου από τη Λέσβο του 1930.

Το «Λεσβιακό Ημερολόγιο 2027» ανοίγει με εισαγωγικό σημείωμα του Παναγιώτη Σκορδά και ολοκληρώνεται με τα βιοεργογραφικά όλων των συνεργατών.

(Συντελεστές έκδοσης: Ιδέα – Ανάπτυξη – Συντονισμός – Διορθώσεις – Επιμέλεια: Παναγιώτης Σκορδάς

Φιλολογική φροντίδα: Τζάνος Στεφανέλλης

Στοιχειοθεσία – Διορθώσεις: Τζάνος Στεφανέλλης, Μιχάλης Πολυπαθέλλης, Ανθή Σκαλοχωρίτου-Σκορδά

Σχεδιασμός – Σελιδοποίηση: Τάκης Βαλάκος | Εκδόσεις: Δούκα).