Δύο Ιταλοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στο Κουβέιτ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Πέμπτη (26/11) το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, οι δύο άνδρες εργάζονταν ως τεχνικοί για τη γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των στρατιωτικών συστημάτων και του αμυντικού εξοπλισμού.

Η πληροφορία για τον θάνατό τους μεταδόθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Αρχών του Κουβέιτ για επίθεση με ιρανικά drones σε εγκατάσταση στρατηγικής σημασίας.

Τέσσερις τραυματίες είχε ανακοινώσει αρχικά το Κουβέιτ

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ είχε γνωστοποιήσει ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα που έπεσαν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ Οταγιάν, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονταν δύο Ιταλοί υπήκοοι, ένας πολίτης του Κουβέιτ και ένας Πακιστανός.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι τα θραύσματα προκάλεσαν τραυματισμούς και υλικές ζημιές, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η μεταγενέστερη πληροφορία του Reuters κάνει λόγο για δύο νεκρούς Ιταλούς τεχνικούς. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη επισήμως εάν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που είχαν αρχικά αναφερθεί ως τραυματίες.

Στο στόχαστρο εγκατάσταση στρατηγικής σημασίας

Σύμφωνα με τις Αρχές του Κουβέιτ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και είχε ως στόχο εγκατάσταση ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία ή τη φύση της εγκατάστασης που επλήγη.

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι δύο Ιταλοί τεχνικοί βρίσκονταν εντός της συγκεκριμένης εγκατάστασης κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Νέα επίθεση εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Το νέο πλήγμα καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης στον Περσικό Κόλπο, με το Κουβέιτ να έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπο με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στις 18 Νοεμβρίου, το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι επιτέθηκε με drones στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ, στην οποία φιλοξενούνται και αμερικανικές δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη βάση είχε δεχθεί πλήγματα και σε προηγούμενες φάσεις της σύγκρουσης, ενώ τον Μάρτιο είχε καταστραφεί ιταλικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που βρισκόταν σε υπόστεγο της εγκατάστασης, χωρίς τότε να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η παρουσία ιταλικού στρατιωτικού προσωπικού και τεχνικών στη χώρα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις εξελίξεις για τη Ρώμη.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιταλικές Αρχές για τον θάνατο των δύο τεχνικών, πέρα από τις πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters.