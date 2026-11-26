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Αναστάτωση προκλήθηκε στους επιβάτες το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11), όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον σταθμό του Mετρό «Ομόνοια».

Όπως διαπιστώθηκε, το περιστατικό προκλήθηκε από τσάντα που περιείχε πυροτεχνήματα, η οποία εξερράγη έπειτα από αυτανάφλεξη στο πρώτο επίπεδο του σταθμού.

H φωτιά κατεσβέσθη από τους υπαλλήλους του μετρό.

Για λόγους ασφαλείας των επιβατών, οι Αρχές προχώρησαν προσωρινά στο κλείσιμο του σταθμού.