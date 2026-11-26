Πάνω από το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατευθύνθηκε το 2025 σε δαπάνες στέγασης, με την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το σχετικό ποσοστό έφτασε το 35%, έναντι 19% στην ΕΕ, αποτυπώνοντας την πίεση που ασκεί η κατοικία στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η εικόνα γίνεται ακόμη δυσκολότερη όταν εξετάζονται οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις: το 42% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζούσε σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις στην πληρωμή στεγαστικών δανείων, ενοικίων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Είναι σχεδόν πενταπλάσιο ποσοστό από την ΕΕ οπου το αντίστοιχο ήταν 9%.

Τα δεδομένα περιλαμβάνονται στη νέα διαδραστική έκδοση «Housing in Europe – 2026», η οποία συγκεντρώνει στοιχεία για το κόστος στέγασης, τις συνθήκες διαβίωσης, την ιδιοκτησία και την ευρωπαϊκή αγορά κατοικίας.

Στην κατάταξη με βάση το μερίδιο του διαθέσιμου εισοδήματος που δαπανάται για τη στέγαση, μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Δανία με 28%, ενώ στη Σουηδία και τη Γερμανία το ποσοστό διαμορφώνεται στο 24%. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η Κύπρος, με 11%, τη χαμηλότερη επιβάρυνση μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ελλάδα καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ και στον δείκτη υπερβολικής επιβάρυνσης από το κόστος στέγασης, ο οποίος αφορά όσους ζουν σε νοικοκυριά που διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για την κατοικία.

Στις ελληνικές πόλεις, σε αυτή την κατηγορία ανήκει το 27% των κατοίκων, έναντι περίπου 10% στην ΕΕ. Στις αγροτικές περιοχές, το ελληνικό ποσοστό φτάνει το 26%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου 5%. Η μεγάλη επιβάρυνση, επομένως, καταγράφεται τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά σε βάθος χρόνου. Το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με τέτοιες εκκρεμότητες ανέβηκε από 31% το 2010 σε 42% το 2025. Η αύξηση των 11 ποσοστιαίων μονάδων είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην εξόφληση των υποχρεώσεων. Το 18% των κατοίκων της Ελλάδας αδυνατούσε να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του, ποσοστό διπλάσιο από το 9% που καταγράφηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, μόλις το 10% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω ζούσε σε κατοικίες στις οποίες είχαν γίνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατά την προηγούμενη πενταετία. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 24%.