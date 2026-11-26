Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από τη δράση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα, οι οποίοι ερευνούν διάφορες υποθέσεις διαφθοράς, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», στο στόχαστρο της EPPO βρίσκεται ο γνωστός εκδότης και μέτοχος της εταιρείας προβολής της ανακύκλωσης TEXAN, Γιάννης Κουρτάκης. Μάλιστα, το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, έγινε έφοδος στο γραφείο του και συνελήφθη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και για αρκετούς συνεργάτες του.

Επισημαίνεται ότι συνήγορος υπεράσπισης του εκδότη είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Μάκης Βορίδης.

Η σχέση Κουρτάκη με την TEXAN

Η σχέση μεταξύ της εταιρείας ΤΕΧΑΝ και του ομίλου Παραπολιτικά (NextStep Media) είναι εμπορική, χορηγική και επικοινωνιακή και φαίνεται ότι πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η συνεργασία και η δημόσια σύνδεση των δύο πλευρών αποτυπώνεται στα εξής σημεία:

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων: Η ΤΕΧΑΝ, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 και η εταιρεία NextStep Media (του ομίλου Κουρτάκη) συνδιοργανώνουν ετησίως μεγάλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, όπως η «γιορτή ανακύκλωσης» στην Πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας.

Η ΤΕΧΑΝ, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 και η εταιρεία NextStep Media (του ομίλου Κουρτάκη) συνδιοργανώνουν ετησίως μεγάλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, όπως η «γιορτή ανακύκλωσης» στην Πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Διαφημιστική προβολή: Η ΤΕΧΑΝ αποτελούσε σταθερό διαφημιζόμενο και χορηγό στα μέσα του ομίλου.

Η ΤΕΧΑΝ αποτελούσε σταθερό διαφημιζόμενο και χορηγό στα μέσα του ομίλου. Δημοσιογραφική κάλυψη: Τα μέσα του ομίλου Parapolitika.gr προβάλλουν συστηματικά τις δράσεις της εταιρείας, ενώ μέσα από στήλες τους (όπως το «Big Mouth») έχουν κατά καιρούς στηρίξει τις θέσεις της ΤΕΧΑΝ απέναντι σε επικριτικά ρεπορτάζ άλλων μέσων ενημέρωσης.

Η σχέση του Τάκη Θεοδωρικάκου με την TEXAN

Η σχέση του Τάκη Θεοδωρικάκου με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ συνδέεται κυρίως με την πολιτική προβολή και στήριξη των δράσεων ανταποδοτικής ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, καθώς και με τις δημόσιες αντιπαραθέσεις γύρω από τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Εγκαίνια μονάδας στην Παλλήνη – Δεκέμβριος 2019

Ως τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρευρέθηκε στα εγκαίνια της 1ης Μονάδας Παραγωγής Μηχανημάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Παλλήνη, αποτέλεσμα κοινοπραξίας της ΤΕΧΑΝ με την αμερικανική ENVIPCO, μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τότε πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.

Εικόνες από τα εγκαίνια της 1ης Μονάδας Παραγωγής Μηχανημάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Παλλήνη:

Συνέδριο Economist στη Θεσσαλονίκη – Σεπτέμβριος του 2024

Ως Υπουργός Ανάπτυξης τότε, συμμετείχε σε πάνελ για την κυκλική οικονομία και τις επενδύσεις μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΕΧΑΝ, Παναγιώτη Μούργο, χαρακτηρίζοντας την επένδυση της εταιρείας παράδειγμα ξένης επένδυσης στην κυκλική οικονομία, όπως καταγράφεται σε δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Εκδηλώσεις προώθησης ανακύκλωσης

Το 2025, ο Τάκης Θεοδωρικάκος συμμετείχε σε εκδήλωση της ΤΕΧΑΝ όπου ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «MVP της ανακύκλωσης» στην Ελλάδα, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανακύκλωσης στη χώρα.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο που ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν Υπουργός Εσωτερικών, η ανταποδοτική ανακύκλωση και τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυβερνητικής προβολής, ενώ αργότερα προκλήθηκαν αντιδράσεις και έρευνες γύρω από συμβάσεις, το κόστος και τη λειτουργία τους.

Η σχέση του Σταύρου Παπασταύρου με την TEXAN

Ο Σταύρος Παπασταύρου έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της ΤΕΧΑΝ, όπως για παράδειγμα στην παρουσίαση του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος ανακύκλωσης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως πρεσβευτή το 2025, προβάλλοντας την κυκλική οικονομία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Η ερώτηση για τη λειτουργία του προγράμματος που έμεινε αναπάντητη

Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου είχε καταθέσει ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος, ζητώντας πλήρη ενημέρωση της Βουλής για τη διαχείριση του προγράμματος και των σχετικών δημόσιων πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Η παρέμβαση ήρθε μετά τις αποκαλύψεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», με ελεγκτές να πραγματοποιούν εφόδους σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Μάλιστα, ο κ. Βλάχος είχε καταθέσει την σχετική ερώτηση ήδη από τον Αύγουστο του 2025, η οποία, όπως ο ίδιος ανέφερε, παρέμεινε αναπάντητη, ενώ και κατά τη συζήτηση νεότερης ερώτησης στην Ολομέλεια, τον Μάιο του 2026, δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα.

Με νέα του παρέμβαση ζήτησε να κατατεθεί στη Βουλή το σύνολο των εγγράφων και των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα των «Πράσινων Σπιτιών», μεταξύ των οποίων:

τα στοιχεία του διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού

το συνολικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης των μονάδων

η διαδικασία ανάθεσης, οι συμμετέχοντες και οι ανάδοχοι

ο τρόπος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται μέσω του συστήματος

η ετήσια δαπάνη λειτουργίας του προγράμματος

καθώς και ο αριθμός των μονάδων ανακύκλωσης που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν προτίθεται να ενημερώσει πλήρως το Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το σύστημα ανακύκλωσης.

Το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»

Στο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου αναφέρεται ότι για κάθε «σπιτάκι ανακύκλωσης» καταβλήθηκε ποσό περίπου 300.000 ευρώ, όταν, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η αντίστοιχη τιμή στην ελεύθερη αγορά ανερχόταν περίπου στις 66.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για τις συγχρηματοδοτούμενες προμήθειες των 248 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη επικεντρώθηκαν στη νομιμότητα των διαγωνισμών και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, καταλήγοντας πρόστιμα ύψους περίπου 39,7 εκατ. ευρώ.

Βασικά ευρήματα των ελέγχων

Έλλειψη γνήσιου ανταγωνισμού και φωτογραφικές προδιαγραφές

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τα πορίσματα της ΕΔΕΛ και τους σχετικούς διαχειριστικούς ελέγχους, οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών διαμορφώθηκαν με τρόπο που περιόριζε στην πράξη τον ανταγωνισμό, ευνοώντας συγκεκριμένο προμηθευτή (την ΤΕΧΑΝ με εξοπλισμό της κατασκευάστριας Envipco)

Ανεπαρκής τεκμηρίωση προϋπολογισμού και αποκλίσεις τιμών

Η ΕΔΕΛ εντόπισε έλλειψη τεκμηρίωσης στον καθορισμό του προϋπολογισμού των συμβάσεων

Κάθε πολυκέντρο κοστολογήθηκε περίπου στα 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ συγκριτικές τιμές της αγοράς για αντίστοιχα συστήματα κυμαίνονταν μεταξύ 30.000 και 97.000 ευρώ

Καταλογισμός ποσών στους περιφερειακούς φορείς

Τα βήματα μετά το πόρισμα

Διαφωνία αρμοδιοτήτων με το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η ΕΔΕΛ έκρινε ότι έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τους όρους των διαγωνισμών όταν εμπλέκονται ευρωπαϊκά κονδύλια, παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις είχαν λάβει προηγουμένως προσυμβατική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζήτημα που παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

Διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Τα ευρήματα των δημοσιονομικών ελέγχων αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της δικογραφίας που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), οδηγώντας στις έρευνες σε εγκαταστάσεις της εταιρείας τον Ιούλιο του 2026 και στις συλλήψεις εμπλεκομένων.

Η θέση της ΤΕΧΑΝ

Από την πλευρά της, η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες περί υπερκοστολόγησης, υποστηρίζοντας ότι το τελικό πόρισμα της ΕΔΕΛ του Ιουλίου 2025 για λογαριασμό της Κομισιόν, σε συνδυασμό με την απόφαση 1345/2024 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα των διαδικασιών και ότι οι συγκρίσεις τιμών αφορούν απλά μηχανήματα και όχι ολοκληρωμένα πολυκέντρα.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.