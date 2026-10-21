Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν το βράδυ της Τρίτης (20/10) στους δρόμους της Λισαβόνας και του Πόρτο, διεκδικώντας προσιτή στέγαση απέναντι στο συνεχιζόμενο ράλι των τιμών στα ακίνητα. Οι κινητοποιήσεις αναζωπυρώθηκαν μετά την επέμβαση της αστυνομίας τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, η οποία προχώρησε στη διάλυση των καταυλισμών και την απομάκρυνση 228 σκηνών από τις δύο πόλεις.

Στην πλατεία Ρόσιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, οι καταληψίες προσπάθησαν να εμποδίσουν τις Αρχές σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου προχώρησαν σε 55 συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν και δύο τραυματισμοί. Παρά την αστυνομική επιχείρηση, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην πλατεία το βράδυ και, ψηφίζοντας διά ανατάσεως της χειρός, αποφάσισαν να κατασκηνώσουν εκ νέου στον χώρο, υπό το βλέμμα της αστυνομίας. Κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Με ανάγκασαν να βγω στον δρόμο για να φωνάξω» και «Η Λισαβόνα δεν είναι προς πώληση».

Αναφορικά με τα επεισόδια, η πορτογαλική αστυνομία υποστήριξε ότι «η χρήση βίας» ήταν «δικαιολογημένη» και στοχευμένη, λόγω της επιμονής ορισμένων συγκεντρωμένων να μην εγκαταλείψουν την πλατεία παρά τις ρητές εντολές. Στο ίδιο μήκος κύματος, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για «επαγγελματισμό» των αστυνομικών, σημειώνοντας πως εξαντλήθηκαν πρώτα όλα τα περιθώρια διαλόγου.

Η ένταση των ημερών προκάλεσε την παρέμβαση του Πορτογάλου προέδρου, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των κομμάτων, ώστε να θεσπιστούν «μακροπρόθεσμα μέτρα» για την οριστική αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Το κίνημα διεκδίκησης στέγης στην Πορτογαλία ακολουθεί τα χνάρια των ισπανικών κινητοποιήσεων, στα πρότυπα των καταυλισμών στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης. Πλέον, στόχος μερίδας των ακτιβιστών είναι να υπάρξει ένας ευρύτερος συντονισμός των δράσεων σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο.