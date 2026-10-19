Επίθεση με γκλοπ και ρόπαλα από άγνωστους δέχτηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα (19/10) τέσσερις νεαροί στο Αιγάλεω.

Πώς έγινε η επίθεσης στη συμβολή Σουλίου και Λήμνου

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Σουλίου και Λήμνου περίπου σαράντα άτομα, σύμφωνα με την καταγγελία τους, τους πλησίασαν και τους ρώτησαν τι ομάδα είναι.

Πριν προλάβουν καλά καλά να απαντήσουν οι άγνωστοι τους επιτέθηκαν και άρχισαν να τους χτυπούν.

Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτες στα στενά της περιοχής. Οι νεαροί, ηλικίας 21 και 18 ετών, φέρουν εκδορές και μώλωπες στα χέρια, το πρόσωπο ενώ ένας από αυτούς έχει δεχτεί χτύπημα και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ένας από τους 18χρονους, μαζί με τους γονείς του, πήγε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. το οπαδικό υπόβαθρο

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση είχε οπαδικό υπόβαθρο και αστυνομικοί του Τμήματος Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω θα αναζητήσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να προσπαθήσουν να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών ενώ σημαντικές είναι και οι καταθέσεις των τεσσάρων θυμάτων της επίθεσης.