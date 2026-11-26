Του Πολύβιου Κανέ

Η «μίνι» πυρηνική βόμβα έσκασε στα χέρια της ελληνικής δημοσιογραφίας το μεσημέρι της Πέμπτης. Λογικά η είδηση θα έπρεπε να είχε γίνει σημαία σε όλα τα μάχιμα ΜΜΕ της χώρας. Από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που θα έπρεπε να είχαν διακόψει το πρόγραμμα τους για να μεταδώσουν εκτάκτως την είδηση μέχρι και το τελευταίο ειδησεογραφικό site. Δεν συλλαμβάνονται κάθε μέρα μεγαλοεκδότες ή κάποιοι που συμπεριφέρονται σαν μεγαλοεκδότες.

Περιέργως την είδηση δημοσίευσαν κάποια, μετρημένα στα δάκτυλα, ΜΜΕ και ακόμη λιγότερα ανέφεραν το όνομα του συλληφθέντος εκδότη, Γιάννη Κουρτάκη. Η ιστοσελίδα «iefimerida» αποσιώπησε την είδηση αλλά βλέπετε CEO του site είναι ο ίδιος ο Γιάννης Κουρτάκης. Το «Πρώτο Θέμα», με μεγάλη καθυστέρηση, δημοσίευσε την είδηση, χωρίς όμως ονόματα. Τα ΜΜΕ που ελέγχονται από την Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη τήρησαν «σιγή ασυρμάτου». Ιστοσελίδες όπως το «ieidiseis» και το «Dnews» απέφυγαν τα πολλά – πολλά και δεν ανέφεραν τον Γιάννη Κουρτάκη.

Εξαίρεση το site του ΣΚΑΪ, καθώς και το ομώνυμο τηλεοπτικό κανάλι. Το site του Γιάννη Αλαφούζου σχεδόν αμέσως ανάρτησε πρωτοσέλιδο με την είδηση της σύλληψης του Γιάννη Κουρτάκη, ενώ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού η είδηση μεταδόθηκε με ονομαστική αναφορά αλλά προς το τέλος του δελτίου. Προφανώς εκεί λειτούργησε ο έντονος πια ανταγωνισμός μεταξύ των εκδοτών, ο οποίος την τελευταία περίοδο βρίσκεται σε παροξυσμό.

Το συμπέρασμα είναι απλό. Ο Γιάννης Κουρτάκης ανήκει στην κατηγορία των εκδοτικών εξαπτέρυγων της παραδοσιακής δεξιάς αλλά από την περίοδο των Υποκλοπών εντάχτηκε στην δεξιά ομάδα με αντικυβερνητικές κραυγές, για δικούς του λόγους. Ακολούθησε δηλαδή τα ΜΜΕ της Alter EGO του Βαγγέλη Μαρινάκη, που πρωτοστάτησαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου και ηγήθηκαν των έμμεσων ή άμεσων επιθέσεων κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρίως κατά του ανιψιού του Γρηγόρη Δημητριάδη.