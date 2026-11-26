Τις «κόκκινες γραμμές» της Ελλάδας ενόψει των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της επταετίας 2028-2034 έθεσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σήμερα, Πέμπτη, και αύριο, Παρασκευή (26-27/11).

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας, όπως και πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί να δεχθεί επί της αρχής περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Πολιτικής Συνοχής.

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο προϋπολογισμό»

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται στη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο εν μέσω σημαντικών διαφορών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν κοινές παραδοχές εξαρχής.

Αναγνωρίζοντας και χαιρετίζοντας τη «φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια» του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να γεφυρώσει τις αποστάσεις μεταξύ των κρατών-μελών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα προσέρχεται με δημιουργική διάθεση, αλλά και με απόλυτη αίσθηση των κοινωνικών συσχετισμών και των εθνικών θέσεων:

Νέοι ίδιοι πόροι και 6G: Δήλωσε ότι η Αθήνα είναι διατεθειμένη να διερευνήσει καινοτόμες λύσεις για την εξεύρεση νέων ιδίων πόρων, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει κατ’ αρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες.

Επιτακτική η συμφωνία τον Δεκέμβριο: Προειδοποίησε ότι είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ε.Ε. θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού

«Προσερχόμαστε σήμερα σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσουμε για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία. Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές. Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές. Και σίγουρα δεν μπορούμε να δεχτούμε μια Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στις ευρωπαϊκές συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κάνει μια φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την οποία και χαιρετίζω. Θέλω, όμως, να είμαι απολύτως σαφής ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν θα μπορέσει επί της αρχής να δεχθεί περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Από εκεί και πέρα, είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε και τα περιθώρια ως προς την εξέλιξη καινούργιων ιδίων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εξάλλου, η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μια πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει κατ’ αρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς από τους συναδέλφους μας.

Να καταλήξω λέγοντας ότι είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μια οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς, αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο, έχοντας, όμως, και απόλυτη αίσθηση των κοινωνικών συσχετισμών, τους οποίους υπερασπιζόμαστε μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».