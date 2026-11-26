«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συγκέντρωσε βαθμολογία 97,6% στην αξιολόγηση του Διεθνούς Δικτύου Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης, Child Helpline International, για το 2025.

Μια σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των 6 Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι μέλος του διεθνούς δικτύου για τις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης, Child Helpline International (childhelplineinternational.org), το οποίο αριθμεί 153 μέλη από 132 χώρες παγκοσμίως.

Βασικός στόχος του Δικτύου είναι η διασφάλιση της παροχής ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους από όλες τις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης που συμμετέχουν σε αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο τα μέλη του Δικτύου αξιολογούνται μέσω ενός κοινού ερωτηματολογίου, το οποίο βασίζεται σε εννέα βασικά πρότυπα ποιότητας. Τα πρότυπα αυτά αποτελούν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη λειτουργία των Γραμμών Βοήθειας και διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι ποιοτικές Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά οφείλουν:

– Να βασίζονται στα δικαιώματα του παιδιού.

– Να υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των παιδιών.

– Να διευκολύνουν την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών και των νέων.

– Να είναι αξιόπιστες.

– Να διασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών.

– Να είναι προσβάσιμες σε όλα τα παιδιά.

– Να έχουν ως επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του.

– Να λειτουργούν με διαφάνεια και λογοδοσία.

– Να ανταποκρίνονται υπεύθυνα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το 2025, οι Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης του «Χαμόγελου του Παιδιού» συγκέντρωσαν βαθμολογία 97,6% στην αξιολόγηση του Child Helpline International.

Η εξαιρετικά υψηλή αυτή βαθμολογία αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση του έργου του Οργανισμού και επιβεβαιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει καθημερινά μέσα από τις 6 Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης που λειτουργεί.

Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός των κλήσεων που ο Οργανισμός λαμβάνει και διαχειρίζεται καθημερινά, με το 48% να προέρχεται από παιδιά και εφήβους, αναδεικνύει αφενός τις αυξημένες ανάγκες των παιδιών για υποστήριξη και αφετέρου την εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η αξιολόγηση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιβεβαίωση της ποιότητας του έργου του, αλλά και μια διαρκή δέσμευση.

Συνεχίζουμε με ευθύνη, συνέπεια και στόχο να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, για το επόμενο παιδί που θα μας καλέσει και θα χρειαστεί τη βοήθειά μας.