Ο Τζαμπάρι Πάρκερ είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Κίνας. Το Νο 2 του ΝΒΑ ντραφτ το 2014, που είχε επιλεγεί από τους Μιλγουόκι Μπακς, συμφώνησε με τους Σενζέν Λέοπαρντς.

Πριν ένα μήνα, στις 24 Οκτωβρίου, η Παρτιζάν είχε ανακοινώσει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον 31χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, τον οποίο είχε παραχωρήσει υπό μορφή δανεισμού στην ισπανική Μπανταλόνα για μεγάλο μέρος της σεζόν 2025-26.

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