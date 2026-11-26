Τέσσερα χρόνια μετά την ιστορική δοκιμή πλανητικής άμυνας της NASA, κατά την οποία το διαστημικό σκάφος DART συνετρίβη ελεγχόμενα πάνω στον αστεροειδή Δίμορφο (Dimorphos) το 2022, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες κοντινές εικόνες από τις συνέπειες της πρόσκρουσης.

Το DART είχε προσκρούσει στον μικρό αστεροειδή, ο οποίος περιφέρεται γύρω από τον μεγαλύτερο συνοδό του, Δίδυμο (Didymos), με ταχύτητα 22.000 χιλιομέτρων την ώρα. Η σύγκρουση υπήρξε τόσο σφοδρή, ώστε το ίχνος των συντριμμιών που εκτοξεύθηκαν έφτασε σε μήκος περίπου τα 10.000 χιλιόμετρα και έγινε ορατό από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια.

Ένας κρατήρας στο μέγεθος γηπέδου

Τις εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε το διαστημόπλοιο Hera της ESA, το οποίο έφτασε στην περιοχή τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν πλέον είχαν υποχωρήσει τα σύννεφα συντριμμιών που επί μακρόν έκρυβαν το μέγεθος της καταστροφής. Το υλικό αποκαλύπτει έναν τεράστιο κρατήρα, μεγέθους ενός ολόκληρου σταδίου, σχεδόν τόσο πλατύ όσο ο ίδιος ο Δίμορφος, του οποίου η διάμετρος φτάνει μόλις τα 151 μέτρα. Ουσιαστικά, η πρόσκρουση ισοπέδωσε τη μία πλευρά του ουράνιου σώματος.

«Ο κρατήρας είναι σχεδόν τόσο μεγάλος όσο το ίδιο το σώμα, κάτι που είναι πραγματικά, πραγματικά εντυπωσιακό», ανέφερε η πλανητική επιστήμονας και μέλος της επιστημονικής ομάδας της αποστολής Hera, Δρ. Σαμπίνα Ράντουκαν. «Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια όλο τον ενθουσιασμό που ένιωσα όταν επιτέλους είδα τι συνέβη. Και μπορώ να πω ότι είναι πανέμορφο», πρόσθεσε.

Με έκπληξη, οι ερευνητές της ESA διαπίστωσαν επίσης ότι ο Δίμορφος δεν έχει ακόμη «συνέλθει» από το χτύπημα: περιστρέφεται και κινείται πλέον χαοτικά γύρω από τον Δίδυμο, περιτριγυρισμένος από εκατοντάδες ογκόλιθους και συντρίμμια που αιωρούνται σε μικρή απόσταση, καθώς η ασθενής βαρύτητά του δεν επαρκεί για να τα έλξει ξανά στην επιφάνειά του.

Τι αναζητά η αποστολή Hera και γιατί έχει κρίσιμη σημασία

Αν και ο Δίμορφος δεν απειλούσε τη Γη, η αποστολή του DART σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει στην πράξη την τεχνική της κινητικής εκτροπής, κατά πόσο δηλαδή ένα στοχευμένο «σπρώξιμο» αρκεί για να αλλάξει την πορεία ενός επικίνδυνου διαστημικού βράχου. Το πείραμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, μειώνοντας την τροχιά του Δίμορφου γύρω από τον Δίδυμο κατά περίπου 33 λεπτά, τη στιγμή που ο ελάχιστος στόχος ήταν μόλις 73 δευτερόλεπτα.

Στην επόμενη φάση της αποστολής, το Hera, που σήμερα απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τον αστεροειδή, θα απελευθερώσει δύο μικρούς δορυφόρους, οι οποίοι θα προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο την επιφάνειά του. Δεδομένου ότι ο Δίμορφος δεν είναι ένας συμπαγής βράχος αλλά ένας χαλαρά συνδεδεμένος «σωρός ερειπίων», ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι επιστήμονες είναι γιατί δεν διαλύθηκε ολοσχερώς από τη σύγκρουση. Τα ευρήματα αυτά θα αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για τον σχεδιασμό μελλοντικών επιχειρήσεων εκτροπής αστεροειδών.

Όπως επισημαίνει το Euronews, η ESA και η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία (JAXA) εργάζονται εδώ και καιρό πάνω σε μεθόδους αποτροπής πρόσκρουσης, ώστε η ανθρωπότητα να μην έχει την τύχη των δεινοσαύρων. Επιστήμονες του ευρωπαϊκού οργανισμού υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για έναν υπαρκτό φυσικό κίνδυνο που δεν επιτρέπεται να αγνοηθεί, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι τόσο το κοινό, όσο και η πολιτική ηγεσία αντιλαμβάνονται πλέον τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Βίντεο από την περιστροφή του Δίμορφου γύρω από τον Δίδυμο, μετά το πείραμα – Ο κρατήρας διακρίνεται στα κλιπ:

Το μέλλον της πλανητικής άμυνας

Πέρα από τα DART και Hera, οι κορυφαίες διαστημικές υπηρεσίες προετοιμάζουν ήδη το επόμενο κύμα αποστολών για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την εκτροπή αστεροειδών:

NEO Surveyor (NASA): Το υπέρυθρο διαστημικό τηλεσκόπιο αναμένεται να εκτοξευθεί το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο του 2027. Αποστολή του θα είναι ο εντοπισμός «σκοτεινών» αστεροειδών και κομητών που δύσκολα διακρίνονται από τη Γη, με στόχο την καταγραφή του 90% των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων με διάμετρο άνω των 140 μέτρων.

(NASA): Το υπέρυθρο διαστημικό τηλεσκόπιο αναμένεται να εκτοξευθεί το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο του 2027. Αποστολή του θα είναι ο εντοπισμός «σκοτεινών» αστεροειδών και κομητών που δύσκολα διακρίνονται από τη Γη, με στόχο την καταγραφή του 90% των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων με διάμετρο άνω των 140 μέτρων. Νέες αποστολές της Κίνας (CNSA): Η Κινεζική Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος προγραμματίζει για το 2027 την εκτόξευση ενός δορυφόρου επιτήρησης αστεροειδών, το πρώτο βήμα για ένα δίκτυο επίγειων και διαστημικών τηλεσκοπίων που θα εξαλείψει τα «τυφλά σημεία» γύρω από τον Ήλιο. Παράλληλα, στα τέλη του 2027 σχεδιάζει την εκτόξευση της δικής της διπλής αποστολής εκτροπής, με προγραμματισμένη πρόσκρουση το 2029: ένα σκάφος θα χτυπήσει τον μικρό αστεροειδή 2016 WP8 με ταχύτητα άνω των 9 χλμ./δευτερόλεπτο, ενώ ένα δεύτερο σκάφος-παρατηρητής θα καταγράψει τη διαδικασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση.

Το στενό πέρασμα του αστεροειδούς Άποφι το 2029

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στον Απρίλιο του 2029, όταν ο αστεροειδής Άποφις (Apophis), γνωστός και ως «Θεός του Χάους», με μέγεθος αντίστοιχο του Πύργου του Άιφελ, θα περάσει «ξυστά» από τη Γη, σε απόσταση περίπου 31.600 χιλιομέτρων, πιο κοντά δηλαδή από τους γεωστατικούς δορυφόρους. Παρότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος πρόσκρουσης, το πέρασμά του θα προσφέρει ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα για 7,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Δύο διαστημικές αποστολές θα αξιοποιήσουν τη μοναδική αυτή ευκαιρία για να μελετήσουν την επίδραση της γήινης βαρύτητας στη δομή του αστεροειδούς: