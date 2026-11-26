Μετά τη σύλληψη του γνωστού εκδότη Γιάννη Κουρτάκη και των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση με τα «Σπίτια Ανακύκλωσης», φέρνοντας στο κάδρο τόσο πρόσωπα που συνδέονται με το εγχείρημα όσο και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της Εισαγγελίας πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται σε κατοικίες αυτοδιοικητικών, σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι θα ακολουθήσουν και νέα εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα μάλιστα με άλλες πληροφορίες, δεν αποκλέιεται το ένα ένταλμα να αφορά ανώτερο αυτοδιοικητικό στέλεχος σε κεντρική περιφέρεια της χώρας.

Οι συλλήψεις ατόμων που σχετίζονται με την ΤΕΧΑΝ εντάσσονται στη διερεύνηση ενδεχόμενων υπερτιμολογήσεων και κακοδιαχείρισης κοινοτικών πόρων. Στο στόχαστρο των εισαγγελικών Αρχών βρίσκονται οι διαγωνισμοί και οι συμβάσεις για την προμήθεια εκατοντάδων πολυκέντρων ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, οι οποίες είχαν αρχίσει να ελέγχονται ήδη από το 2025.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο ΕΔΣΝΑ, δηλαδή ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση στην Αττική.

Το χρονικό και το εύρος της έρευνας

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού σταδίου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι Αρχές προχώρησαν σε έρευνες σε κατοικίες και σε συλλήψεις στην Αθήνα με βάση σχετικά εντάλματα, σε βάρος προσώπων που συνδέονται με την ΤΕΧΑΝ.

Το μέγεθος της κινητοποίησης αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ζητήθηκε η συνδρομή έξι εισαγγελέων Πρωτοδικών.

Η υπόθεση απασχολούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήδη από το 2025, με έμφαση στη διερεύνηση πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων γύρω από τα «σπίτια ανακύκλωσης».

Τον Ιούλιο του 2026 η έρευνα μπήκε σε νέα φάση. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, εκτελώντας εντολή των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου, οργάνωσε συντονισμένες εφόδους σε σημεία της Αθήνας. Εκεί αναζητήθηκαν ψηφιακά δεδομένα, συμβάσεις πώλησης των κατασκευών καθώς και συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στα στοιχεία του πορίσματος έχει η διαφορά κόστους προμήθειας. Σύμφωνα με αυτά, το τίμημα για κάθε «σπίτι ανακύκλωσης» έφτανε τις 300.000 ευρώ, όταν η εκτιμώμενη τιμή του στην ελεύθερη αγορά τοποθετείται γύρω στις 66.000 ευρώ.

Οι συμβάσεις μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Πέρα από τις τρεις περιφέρειες και τα «σπίτια ανακύκλωσης», η έρευνα των Ευρωπαίων εισαγγελέων περιλαμβάνει και δέκα συμβάσεις οκτώ δήμων, μέσω των οποίων το 2022 αγοράστηκαν μηχανήματα ανακύκλωσης απευθείας από την ΤΕΧΑΝ.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία στήριξε χρηματοδοτικά την προμήθεια αυτών των συστημάτων μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Το πρόγραμμα είχε προκηρυχθεί το 2022 από την ΕΥΔΕ του υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του άξονα «Περιβάλλον» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Η χρηματοδότηση έγινε μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την αποπληρωμή να καλύπτεται από πόρους του υπουργείου Εσωτερικών. Το υπουργείο, μάλιστα, έχει λάβει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνολική χρηματοδότηση 1 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ (500 εκατ. ευρώ το 2021 και άλλα 500 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά).

Παράλληλα, η ΕΤΕπ διατηρεί ενεργό μνημόνιο συνεργασίας με το γραφείο του Ευρωπαίου εισαγγελέα, παρέχοντας στοιχεία και υποστήριξη σε υποθέσεις που αφορούν πιθανή απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι οκτώ Δήμοι και το πολεοδομικό πλαίσιο

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκαν οι 10 συμβάσεις που υπέγραψαν οκτώ δήμοι με την ΤΕΧΑΝ για την προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 66 εκατ. ευρώ. Οι Δήμοι που περιλαμβάνονται στην έρευνα είναι:

– Αθηναίων (50 μηχανήματα)

– Θεσσαλονίκης (48 μηχανήματα)

– Πειραιά (32 μηχανήματα)

– Αχαρνών (16 μηχανήματα)

– Χαλκίδας (13 μηχανήματα)

– Παλαιού Φαλήρου (10 μηχανήματα)

– Αιγάλεω (6 μηχανήματα)

– Χολαργού (6 μηχανήματα)

Συνολικά, οι οκτώ Δήμοι παρέλαβαν 181 μηχανήματα, με το κόστος ανά μονάδα στις συμβάσεις αυτές να διαμορφώνεται περίπου στις 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ —δηλαδή γύρω στις 365.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Η απόκτηση των πολυκέντρων μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» αποσκοπούσε στη δημιουργία «γωνιών ανακύκλωσης».

Για να διευκολυνθεί η τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους, το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε εντάξει σχετική διάταξη στον νόμο 4964/2022 που αφορούσε τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Έτσι, οι κατασκευές —με μέγεθος κοντέινερ, συνοδευόμενες από φυλάκιο και χημική τουαλέτα— μπορούσαν να στηθούν χωρίς πολεοδομικούς περιορισμούς και χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας, μια πρακτική την οποία είχε επισημάνει ήδη από το 2024 ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Αττικής (ΣΑΔΑΣ Αττικής).