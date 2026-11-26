Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο γνωστοποιεί τις ενέργειες που θα γίνουν για να τιμήσει τη μνήμη του προέδρου της, Κωνσταντίνου Γκαντή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.

Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την κηδεία του και σε όλες τις αναμετρήσεις της επόμενης αγωνιστικής στα πρωταθλήματα της ΟΧΕ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

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