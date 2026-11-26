Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της στο γυμναστήριο, όπου πλέον συνηθίζει να πηγαίνει νωρίς το πρωί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, γνωστό και ως Robe.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε μερικές από τις ασκήσεις που κάνει, αλλά και ένα στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, τον οποίο δεν παρέλειψε να πειράξει με χιούμορ.

Η πρωινή γυμναστική και το πείραγμα στον σύντροφό της

Στα πλάνα, η Ιωάννα Τούνη εκτελεί ασκήσεις κοιλιακών και άρσεις ποδιών σε μονόζυγο, φορώντας καφέ αθλητικό σετ με γαλάζιες λεπτομέρειες και λευκές κάλτσες.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, σχολιάζοντας τη στάση του απέναντι στις αναρτήσεις της: «Καλά εννοείται όπως πάντα ότι ΔΕΝ έχει καμία διάθεση για στορυ».

Το μήνυμα για τα λουλούδια και η τρυφερή απάντησή της

Η καλή διάθεση του ζευγαριού φαίνεται και σε ένα στιγμιότυπο από την προσωπική τους συνομιλία, το οποίο μοιράστηκε η influencer.

Σε αυτό, ο σύντροφός της τη ρωτά με χιούμορ: «Τώρα που είναι παντού το σπίτι στολισμένο, παίρνω λουλούδια κανονικά;». Η Ιωάννα Τούνη απαντά αρχικά με γέλια και στη συνέχεια του γράφει «Σ’ αγαπώ».

Συνοδεύοντας τη δημοσίευση, εξήγησε με χιουμοριστικό τρόπο πόσο καλά τη γνωρίζει: «Ρεεεε! γιατί με ξέρει τόσο καλά; όντως είμαι τόσο ψυχαναγκαστική, που αν μου φέρεις τα “λάθος” λουλούδια τη “λάθος” στιγμή θα στρεσαριστώ!».

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Απαντάει στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική