Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 29 Νοεμβρίου στην Αττική.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, καθώς και η χωρική κατανομή τους στην περιοχή της Αττικής, παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.

Πηγή: Meteo