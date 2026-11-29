Σε εξέλιξη είναι η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας «Άργος», η οποία έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

Το νέο κύμα συνοδεύεται από ακραίες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ, πυκνά χιόνια στα ορεινά και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo.gr) αναβάθμισε το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης στην ανώτατη κατηγορία 5 (Ακραία) της κλίμακας RPI, από την κατηγορία 4 που ίσχυε το Σάββατο.

Στο στόχαστρο της κακοκαιρίας παραμένει και η Αττική, όπου θα υπάρξουν κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις.

Χιονίζει στα ορεινά

Οι χιονοπτώσαεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορεινές περιοχές της χώρας.

Βίντεο από τα ορεινά της Φθιώτιδας:

Βίντεο από την πόλη της Καστοριάς:

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων

Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου δεν θα εκτελεστεί το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα.

Τι ισχύει για Ραφήνα και Λαύριο

Από το λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ωστόσο, λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων, ακυρώνονται τα απογευματινά δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και «Superstar» στις 18:00, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Από το λιμάνι του Λαυρίου, τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Σε ποιες άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές δεν εκτελούνται δρομολόγια

Επίσης, δεν εκτελούνται δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Στο στόχαστρο η Αττική: Οι κρίσιμες ώρες και ο κίνδυνος πλημμυρών

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους στο λεκανοπέδιο ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τις 20:00, πλήττοντας διάφορες περιοχές (ενδεικτικά: Δροσιά, Παπάγου, Μάνδρα, Ψυχικό, Καλύβια, Άγιος Στέφανος, Περιστέρι). Στη Βούλα, η συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή (στο ύψος της Ιωάννη Μεταξά προς Πειραιά) προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί.

Για σήμερα Κυριακή, οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μέχρι και το απόγευμα, εκτιμώντας ότι οι δυσκολότερες ώρες θα εντοπιστούν νωρίς το πρωί και εκ νέου από το μεσημέρι έως νωρίς το βράδυ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια βάσει των προγνωστικών μοντέλων ICON-EU και Swiss HD, το διάστημα από τις 13:00 έως τις 19:00 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τη βόρεια, βορειοδυτική και δυτική Αττική.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ευρύτερη ζώνη της Πάρνηθας έως τα όρια με τη Βοιωτία —συμπεριλαμβανομένων των Θρακομακεδόνων, του Αγίου Στεφάνου, της Αυλώνας και του Ωρωπού— καθώς και τα Βίλια με τις Ερυθρές. Σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να πέσουν τοπικά 50 έως 70 χιλιοστά βροχής σε μόλις έξι ώρες, όγκος νερού που αντιστοιχεί στη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Νοεμβρίου (ενδεικτικά, στο Τατόι ο μηνιαίος μέσος όρος είναι 60 χιλιοστά).

Έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ για τα νότια προάστια τα δύο μοντέλα διαφοροποιούνται: το ICON-EU εντοπίζει δεύτερο πυρήνα έντασης από τη Γλυφάδα έως τη Βουλιαγμένη, ενώ το Swiss HD μεταφέρει τον κύριο όγκο (άνω των 80 χιλιοστών) πάνω από τον Σαρωνικό. Παράλληλα, το βράδυ της Κυριακής αναμένονται χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα.

Ο χάρτης των φαινομένων της ΕΜΥ και τα μηνύματα του 112

Από το βράδυ του Σαββάτου ήχησε διαδοχικά το 112 σε Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Σποράδες, με την Πολιτική Προστασία να συστήνει περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και αποφυγή διέλευσης από ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους. Στην Εύβοια, η προειδοποίηση εστάλη στις 21:28 και λίγο πριν τις 23:00 σφοδρή καταιγίδα έπληξε το Αλιβέρι, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκε και ο Δήμος Σκιάθου.

Με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (10/2026) της ΕΜΥ, για σήμερα Κυριακή ισχύουν:

Κόκκινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες: Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία), Σποράδες, ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα), Εύβοια και σταδιακά ανατολική και νότια Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία, Λακωνία).

Κόκκινη προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους: Βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι 9 μποφόρ στα ανατολικά, που στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Αναμένονται προβλήματα τόσο στην ξηρά όσο και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να ελέγχουν εγκαίρως για απαγορευτικά απόπλου.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για χιονοπτώσεις: Τοπικά πυκνά χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας Ελλάδας.

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών και delivery

Για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε έκτακτη εγκύκλιο που ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις τέσσερις περιφέρειες σε καθεστώς Red Code (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Πελοπόννησο). Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Αναστολή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών: Υποχρεωτική παύση σε εργοτάξια, οικοδομικά και τεχνικά έργα, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και σε κάθε υπηρεσία διανομής (delivery) με δίκυκλο, πατίνι ή τροχοπέδιλα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών (άρθρο 68, ν. 4808/2021).

Εξαιρέσεις και κυρώσεις: Από το μέτρο εξαιρούνται μόνο κρίσιμες υποδομές (υγεία, ύδρευση, ηλεκτρισμός, μεταφορές και handling), υπό τον όρο παροχής των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας. Για τους παραβάτες η Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τηλεργασία και ωράρια: Απευθύνεται ισχυρή σύσταση για εφαρμογή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό, ενώ οι εργοδότες απαλλάσσονται από την υποχρέωση προαναγγελίας στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» σε περίπτωση αλλαγής της ώρας προσέλευσης ή αποχώρησης.

Μεγάλες ζημιές σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Αιτωλοακαρνανία

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας δοκίμασε σκληρά τη δυτική Ελλάδα, όπου το Σάββατο βρίσκονταν σε Red Code οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Οι καταγραφές του δικτύου του ΕΑΑ από την Πέμπτη έως το πρωί του Σαββάτου αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της βροχής: 273 χιλιοστά στην Κέρκυρα, 201 χιλιοστά στην Άρτα και 165 χιλιοστά στην Ηγουμενίτσα.

Στην Κέρκυρα σημειώθηκαν πλημμύρες στο ιστορικό κέντρο και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, μεταξύ άλλων στον άξονα Κέρκυρας – Λευκίμμης. Στην Πετριτή η Πυροσβεστική προχώρησε σε τρεις αντλήσεις υδάτων και δύο απεγκλωβισμούς οδηγών, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων και από την άνοδο της στάθμης του ποταμού στη Λευκίμμη.

Στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με την αποτίμηση του Δήμου Ηγουμενίτσας, περισσότερα από 40 σπίτια και καταστήματα υπέστησαν ζημιές σε Σύβοτα και Πλαταριά, με αρμόδια κλιμάκια από τη Θεσσαλονίκη να μεταβαίνουν τη Δευτέρα για αυτοψίες. Τέλος, στην Αιτωλοακαρνανία, κατολίσθηση βράχων διέκοψε το Σάββατο την κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου.

Τη Δευτέρα στην Κρήτη το κύμα – Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το επίκεντρο της κακοκαιρίας μεταφέρεται στην Κρήτη, η οποία τίθεται σε Red Code με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα παραμείνουν θυελλώδεις (8 με 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ). Η ΕΜΥ θα επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο της εντός 24 ωρών, με τους πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της και του Meteoalarm.

Παράλληλα, το σκηνικό του καιρού γίνεται αμιγώς χειμερινό.

Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία υποχωρεί από τους 19 βαθμούς του Σαββάτου στους 15 σήμερα και θα πέσει μόλις στους 11 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα τη Δευτέρα.

Στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος τα ξημερώματα θα βυθιστεί στους -5 με -6 βαθμούς, με το έντονο ψύχος να διατηρείται τουλάχιστον έως την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου.